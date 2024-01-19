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Николь Кидман призналась, что много лет обманывала всех о том, какого она роста

Получала роли обманом: Николь Кидман призналась, что много лет скрывала свой рост
Николь Кидман
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Николь Кидман является одной из наиболее востребованных актрис в мире. Предложения от режиссёров одно за одним падают в профессиональную копилку звезды, однако, оказывается, так было далеко не всегда. Кидман призналась, что какое-то время она ужасно переживала из-за своего роста и даже думала, что никогда не станет актрисой.

Николь рассказала, что долгое время обманывала всех вокруг, утверждая, что её рост составляет 177,5 сантиметра. На деле же звезда на 2,5 сантиметра выше. По словам актрисы, долгое время многие пытались убедить её в том, что высокий рост – препятствие для успешной карьеры в кинематографе.

Я часто слышу о том, что я намного выше, чем люди думают, а мужчины часто спорят о том, какой высоты должны быть мои каблуки. Каждый раз, когда я готовлюсь к красной дорожке, мне присылают туфли на очень огромных каблуках, и я такая: «Я буду самым высоким человеком — жирафом», — рассказала Кидман.

Николь отметила, что как раз из-за роста она в своё время не смогла получить роль на одном из прослушиваний. Сейчас же продюсеры сами гоняются за звездой в надежде, что она удостоит их чести блистать в новой картине.

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