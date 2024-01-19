Актёр сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев устроил жене романтическое свидание на катке

24-летний Рузиль Минекаев в одночасье стал знаменитостью. Славу молодому актёру принесла роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а вместе с известностью в его жизнь пришла внушительная армия поклонниц.

Актёр женат и даже воспитывает маленького сына. Вместе со своей супругой Азизой Бекмановой парень старается проводить всё свободное время и периодически устраивает любимой приятные сюрпризы. На днях Минекаев привёл Азизу на каток.

Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова Фото: из личного архива Рузиля Минекаева

Супруги наслаждались каждой минутой, проведённой вместе. Бекманова оказалась неплохой фигуристкой, поэтому продемонстрировала на камеру несколько непростых элементов, а вот сам Рузиль пока похвастаться успехами на катке не может. Но зато парень исполнил забавный танец на коньках и рассмешил любимую.

После выхода «Слова пацана» публика засыпала Минекаева вопросами о том, как Азиза относится к его популярности. Актёр заявил, что девушка гордится его успехами и нисколько не ревнует к многочисленным поклонницам.