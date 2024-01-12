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Звёзды сериала «Слово пацана» отказались работать в театре из-за кино

Звёзды сериала «Слово пацана» отказались работать в театре из-за кино
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Рузилю Минекаеву и Славе Копейкину, которые сыграли в сериале «Слово пацана», пришлось уйти из театров из-за занятости в кинопроектах, рассказала изданию News.ru агент актёров Елена Чигвинцева.

По её словам, очень трудно совмещать работу в театре с реальными съёмками в кино и сериалах. Поэтому Копейкин и Минекаев сделали свой выбор в пользу кинематографа.

Мы ещё на «Слове пацана» измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров.

Отмечается, что Минекаев ушёл из театра современной пьесы, а Копейкин покинул Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

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