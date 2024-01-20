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45-летняя Летиция Каста продемонстрировала роскошную фигуру в платье с разрезом

45-летняя Летиция Каста продемонстрировала роскошную фигуру в платье с разрезом
Летиция Каста
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Не зря имя Летиции Касты ассоциируется с женственностью и утончённостью. 45-летняя модель в очередной раз доказала это своим очередным выходом в свет. На днях в Париже прошёл предварительный показ картины «Le Bonheur est pour demain» («Счастье на завтра»), в которой Летиция исполнила главную роль.

Летиция Каста

Летиция Каста

Фото: Antoine Flament/Getty Images

На ковровой дорожке Каста появилась в элегантном образе с «перчинкой». Модель надела чёрное платье с соблазнительным разрезом, кожаную куртку, а также туфли на небольшом каблуке. Стильный лук Летиция решила разбавить лёгкими волнами и натуральным макияжем, который подчеркнул её естественную красоту и шарм.

Каста уже не впервые выходит на красную дорожку в качестве актрисы. В своей дебютной картине модель снялась ещё в 1999 году. С того времени она успела примерить на себя в общей сложности 20 ролей. В этот раз Летиции довелось поработать с режиссёром Бритжит Си.

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