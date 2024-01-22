Культовая пачка Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» ушла с молотка за $ 52 тыс.

В начале нулевых миллионы девушек по всему миру мечтали о гардеробе как у легендарной Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. «Секс в большом городе» стал одним из культовых сериалов, поэтому его поклонники по сей день готовы отдавать сотни тысяч за то, чтобы прикоснуться к частичке любимой истории.

Пожалуй, наряд Брэдшоу с белой пачкой, в которой она разгуливала по Нью-Йорку во время начальных титров, является самым знаковым. Когда «Секс в большом городе» вышел на экраны, многие бренды столкнулись с острой нехваткой пышных юбок – девушки бросились скупать белые пачки и повторять образ любимой героини.

На днях легендарная юбка Кэрри Брэдшоу ушла с молотка. Неизвестный покупатель отдал за неё $ 52 тыс. (на сегодняшний день это более 4,6 млн рублей). Любопытно, что изначально художница по костюмам Патриция Филд, разработавшая многие образы в сериале, купила эту самую пачку на распродаже всего за $ 5 (меньше 500 рублей).