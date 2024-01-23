Тейлор Свифт и Трэвис Келси показали милый жест любви прямо во время матча спортсмена

Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси вместе уже несколько месяцев. Несмотря на высокую загруженность, певица старается посещать все матчи спортсмена и эмоционально поддерживает его с трибуны. Поклонники обратили внимание, что за время отношений у Тейлор и Трэвиса уже успели появиться милые фишки.

21 января команда Келси «Канзас-Сити Чифс» выступила против «Биллс». Во второй четверти матча Трэвис забил тачдаун, а после под громогласные аплодисменты болельщиков сложил руки в форме сердца и направил прямо в сторону ложи, где сидела Свифт.

Примечательно, что именно этот жест Тейлор показывает во время исполнения своего хита «Fearless» во время тура Eras, а поклонники в это время посылают певице ответные «сердечки». Камеры не успели уловить момент того, показала ли Свифт жест Келси, но поклонники пары моментально уловили взаимосвязь. Кстати, в этом матче команда Трэвиса победила и вышла в финал чемпионата.