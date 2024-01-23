Разрушены 47 домов: мощное землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана

Минувшей ночью на западе Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Как пишет The Guardian со ссылкой на Китайский центр сейсмической сети, землетрясение случилось в уезде Ушу в префектуре Аксу в 2:09 по местному времени.

В результате землетрясения обрушились 47 домов, ещё 78 зданий серьёзно повреждены. Сообщается о шести пострадавших: двое получили серьёзные травмы, а четверо — лёгкие.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что после главного землетрясения произошло несколько толчков магнитудой до 4,5. Подземные толчки ощущались даже в соседних странах — Кыргызстане и Казахстане. Так, в казахстанском городе Алматы люди покидали свои дома в поисках убежища на улице.

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