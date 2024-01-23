Мамина гордость: Хайди Клум показала редкое фото со старшими детьми

Супермодель Хайди Клум четырежды мама. Старшей дочери красотки Лени уже 19 лет – она решила пойти по стопам мамы и стремительно строит модельную карьеру. А вот остальные дети Хайди не такие публичные, поэтому поклонники с большим трепетом реагируют, когда Клум делится новыми снимками с семьёй.

На днях Хайди выложила милое фото с Лени и своим старшим сыном Генри, которому в прошлом году исполнилось 18 лет. Клум рассказала, что она вместе с дочерью и сыном отправилась на светский ужин, проходивший в Нью-Йорке.

Поклонники модели часто говорят о том, что Лени выросла её полной копией. Фанаты Клум уверены, что девушка сможет построить не менее серьёзную карьеру, чем её мама. Примечательно, что долгое время Хайди была против того, чтобы Лени выходила на подиум и снималась в журналах, однако на своей первой обложке юная красавица позировала вместе с мамой.

О том, чем занимается Генри, подробностей нет. Его отцом является певец Seal, поэтому многие поклонники артиста надеются, что парень пойдёт по стопам звёздного папы и громко ворвётся в музыкальную индустрию.

Читайте также: Роскошная Хайди Клум отметила Рождество в усыпанном стразами бюстгальтере и шёлковой блузе