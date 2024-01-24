Три русские модели вышли на подиум в рамках Недели моды в Париже

22 января стартовала Неделя моды в Париже. По традиции первым свою коллекцию презентовал бренд Schiaparelli. По подиуму в образах от дизайнера Дэниела Розбери прошлись сразу три русские супермодели. В шоу бренда приняли участие Ирина Шейк, Таня Чурбанова и Наташа Поли.

Несравненная Шейк продемонстрировала облегающее бархатное платье с кремовым шлейфом, Поли примерила расшитый пайетками и перьями образ. А вот Тане Чурбановой достался, пожалуй, самый необычный наряд из всех — на подиум она вышла в широких брюках и блузе с массивными плечами.

Ирина Шейк Фото: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

В отличие от своих коллег, Чурбанова пока не так широко известна в мире моды. Девушка родилась в Орловской области, и в прошлом году ей исполнилось 22 года. Она уже успела принять участие сразу в четырёх Неделях моды в 2022 году, во время которых она в общей сложности вышла на подиум 23 раза, что является абсолютным рекордом. Кроме того, девушка снялась для обложки VOGUE, а также активно сотрудничает с самыми известными брендами.