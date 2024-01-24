Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру на откровенных фото с отдыха

Супермодель Эмили Ратаковски продолжает наслаждаться солнцем и теплом на берегу океана. 32-летняя красотка балует своих поклонников горячими кадрами с пляжа и дразнит всех, кто прямо сейчас сидит в офисе.

Эмили Ратаковски Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

У себя в блоге Эмили поделилась свежей подборкой фотографий, на которых она демонстрирует идеальную фигуру. Так повелось, что каждый купальник Ратаковски становится поводом для обсуждений в Сети. Воодушевлённая модель изменять своему стилю не стала. Крошечное бикини подчеркнуло и без того идеальную фигуру Эмили.

Девушка отметила, что даже на пляже важнейшую роль играют аксессуары, поэтому дополнить образ Ратаковски решила массивными серьгами. Не исключено, что своей пляжной фотосессией модель вдохновит дизайнеров и инфлюенсеров на новый стильный тренд, поэтому к лету каждая из нас будет подбирать серьги или ожерелье к купальнику, а не к вечернему платью.

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