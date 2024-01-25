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Впервые в истории победительницей «Мисс Япония» стала славянская красавица

Впервые в истории победительницей «Мисс Япония» стала славянская красавица
Каролина Сиино
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Не зря говорят, что славянские девушки – самые красивые в мире. Особенно внешность русских, украинок и белорусок ценится в Азии. Не секрет, что именно модели-славянки чаще всего становятся успешными в Японии, Китае и Южной Корее.

На днях в Токио прошёл финал конкурса «Мисс Япония». Совершенно неожиданно для общественности впервые в истории главный титул завоевала 26-летняя девушка украинского происхождения Каролина Сиино. Красавица родилась в Тернополе, однако в возрасте пяти лет вместе с родителями переехала в страну восходящего Солнца.

Каролина выросла в городе Нагоя. Она рассказала, что часто сталкивалась с насмешками из-за внешности – японцы не хотели принимать «другую» девочку и придумывали ей всяческие обидные прозвища. А теперь многие возмутились тем, что «самой красивой японкой» признали славянскую красавицу.

Тем не менее Каролина старается не обращать внимание на грубые высказывания в свой адрес. Сиино отметила, что держать себя в форме ей удается с помощью йоги, альпинизма и пеших прогулок. Родители девушки поддерживают все её начинания и считают достижения Каролины заслуженными.

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