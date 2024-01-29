Проверьте себя: учёные определили черты лиц богатых и бедных людей

Согласно новому исследованию, форма вашего лица может влиять на восприятие людьми вашего материального состояния. К такому выводу пришла команда учёных из Университета Глазго.

По мнению экспертов, люди убеждены, что внешность человека говорит о его финансовом положении. Так, согласно стереотипному мышлению, у богатых людей узкие и дружелюбные лица, они больше заслуживают доверия. У них улыбающиеся рты, точёные черты лица, приподнятые брови, близко посаженные глаза и румяные щёки.

В то же время лица, считающиеся бедными, имеют опущенные брови, более короткие подбородки, опущенные рты и более тёмный, холодный оттенок кожи, что делает их ненадёжными, угрюмыми и некомпанейскими.

Доктор Тора Бьорнсдоттир, ведущий автор исследования, говорит, что поспешные суждения, основанные исключительно на внешности, могут иметь долгосрочные последствия для людей. По её словам, стереотипы, которых мы придерживаемся, влияют на наше восприятие.