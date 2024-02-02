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Тейлор Свифт и Трэвис Келси отпраздновали выход «Канзас-сити Чифс» в Суперкубок

Тейлор Свифт и Трэвис Келси отпраздновали выход «Канзас-Сити Чифс» в Суперкубок
Тейлор Свифт
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На днях команда по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» разгромила со счётом 17:10 «Рэйвенс», чем обеспечила себе место в предстоящем Суперкубке. Тейлор Свифт не могла пропустить это событие, ведь за «Чифс» играет её возлюбленный Трэвис Келси.

Как только стало очевидно, что команда одержала победу, Тейлор, а вместе с ней и все близкие Трэвиса, не смогли сдержать эмоций. Радость оказалась настолько сильной, что Свифт принялась обниматься с супругой брата Келси Кайли.

Тейлор Свифт и Кайли Келси

Тейлор Свифт и Кайли Келси

Фото: Из личного архива Кайли Келси

Источник сообщил журналистам, что, как только эмоции на стадионе улеглись, Трэвис Келси вместе с со своей семьёй и Тейлор Свифт отправился праздновать победу дальше.

Его телефон всю ночь разрывался от поздравлений. Энергия на поле была просто безумной. Поехать после такого в Вегас — это невероятно. То, что там была его семья, лучшие друзья, менеджеры и, конечно же, Тейлор, сделало этот день совершенно особенным, — рассказал источник.
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