14-летняя звезда «Слова пацана» Анна Пересильд покорила Сеть новой фотосессией

Всероссийскую славу 14-летней Анне Пересильд принесла роль Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя практически в одночасье стала одной из самых обсуждаемых и перспективных актрис российского кинематографа.

Режиссёры и продюсеры обрывают телефоны в надежде организовать с Анной новые проекты, а график Пересильд уже расписан по часам. На днях актриса поделилась кадрами одной из новых фотосессий. Девушка попозировала перед камерой в длинном белом платье и с высокой причёской.

Анна Пересильд Фото: Из личного архива Анны Пересильд

Многие пользователи Сети отмечают, что 14-летняя Пересильд выглядит старше своего возраста. Некоторые даже умудряются осуждать девушку за это и требуют, чтобы она перестала «играть взрослую женщину». Как бы то ни было, актриса уже обзавелась многотысячной армией поклонников, которая засыпает её комплиментами и с большим восторгом воспринимает каждый новый образ красотки.

Анна Пересильд Фото: Из личного архива Анны Пересильд

Пересильд рассказывала, что сильно прониклась актёрством, поэтому рассчитывает на то, что в будущем сможет построить карьеру именно в кинематографе. На счету Анны уже есть несколько сильных работ, и это явно не предел.