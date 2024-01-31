Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нашумевшем отечественном сериале «Слово пацана».

«Как оценю данный сериал? Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я застал подобное – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

Что меня может растрогать до скупой мужской слезы? Фильм, вообще запросто. С годами я стал сентиментальнее. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал», — приводит слова Карпина Sport24.

Сериал «Слово пацана» вышел на экраны в ноябре прошлого года. Картина набрала большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.