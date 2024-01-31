Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать

Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нашумевшем отечественном сериале «Слово пацана».

«Как оценю данный сериал? Нормально. Не прям вау, но посмотреть можно. У меня немного другое восприятие, я застал подобное – хоть в Эстонии это было не в таком количестве, как в Казани.

Что меня может растрогать до скупой мужской слезы? Фильм, вообще запросто. С годами я стал сентиментальнее. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал», — приводит слова Карпина Sport24.

Сериал «Слово пацана» вышел на экраны в ноябре прошлого года. Картина набрала большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.

Материалы по теме
Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android