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Тейлор Свифт появилась на Грэмми в образе, вдохновлённом Кейт Миддлтон

Тейлор Свифт повторила культовый образ Кейт Миддлтон с белым платьем и перчатками
Тейлор Свифт
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На днях в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии «Грэмми». Её гостями и победителями становятся лучшие деятели музыки и искусства, среди которых, разумеется, и певица Тейлор Свифт. В этом году она завоевала свою четвёртую награду в номинации «Альбом года».

На мероприятии Тейлор появилась в роскошном белоснежном платье со шлейфом и в длинных чёрных бархатных перчатках. Волосы Свифт уложила аккуратными волнами, а губы накрасила своей фирменной красной помадой.

Тейлор Свифт и Кейт Миддлтон

Тейлор Свифт и Кейт Миддлтон

Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Поклонники певицы обратили внимание, что в этом году она явно вдохновилась образом Кейт Миддлтон. В подобном наряде принцесса Уэльская в прошлом году появилась на церемонии вручения премии BAFTA. Тогда для выхода в свет Кейт выбрала платье от одного из своих любимых модных домов Alexander McQueen.

Практически невозможно выбрать, на ком этот образ сидит лучше. Тейлор и Кейт являются обладательницами идеальных фигур, поэтому на каждой из них это платье выглядит сногсшибательно. Певица явно не прогадала, а поклонники поддержали её задумку и отметили, что девушке удалось передать «королевский шарм».

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