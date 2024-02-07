50-летняя Хайди Клум назвала главный плюс брака с молодым мужчиной

50-летняя Хайди Клум вышла замуж за 34-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца в феврале 2019 года. Многие пророчили этому союзу скорый разлад, утверждая, что такая большая разница в возрасте не может быть незаметна. И всё же Хайди и Том счастливы друг с другом, а в новом интервью модель рассказала о главном плюсе брака с мужчиной, который младше её на 16 лет.

По словам Клум, благодаря супругу её социальная жизнь стала куда более активной. Если в молодости ей приходилось посвящать всю себя детям, то теперь чаще всего Хайди и Том проводят время наедине. Они часто ходят на свидания, посещают различные мероприятия или просто устраивают вечер кино дома.

Хайди призналась, что главное, чему её научил Том — это веселиться всю ночь напролёт и не отказывать себе в радости потанцевать в клубе.

Мы тусуемся ночи напролёт. Я не знаю, как это объяснить, но мне просто весело с ним. Например, теперь я умею просто наслаждаться музыкой в клубе. Я просто такая: «О боже, солнце встаёт. Я же не спала всю ночь!». И это круто, ведь я проживаю эту жизнь по полной, — поделилась модель.