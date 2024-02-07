Украинка Каролина Шиино, получившая титул «Мисс Япония», публично отказалась от титула

Буквально неделю назад в Стране восходящего солнца прошёл финал конкурса «Мисс Япония». Впервые за всю его 50-летнюю историю титул забрала девушка, не являющаяся этнической японкой. Победительницей стала 26-летняя украинка Каролина Шиино, которая тем не менее выросла в городе Нагоя.

Теперь же стало известно, что Каролина публично отказалась от титула из-за разгоревшегося вокруг неё скандала. Сначала многие высказали недовольство относительно того, что титул достался не коренной японке, а после по Сети стали гулять слухи о том, что Каролина состоит в тайных отношениях с влиятельным врачом. Девушка терпеть эти разговоры не стала и, более того, принесла извинения за доставленные неудобства.

Я искренне сожалею о том, что произошло из-за меня, а также о том предательстве, которое я пережила со стороны поддерживавших меня людей, — говорится в обращении Шиино.

В Ассоциации конкурса «Мисс Япония» сообщили, что до конца года место победительницы останется вакантным. В 2015 году обладательницей титула стала девушка, рождённая от японки и афорамериканца. Тогда вокруг конкурса тоже разгорелся скандал, и обсуждался вопрос того, насколько уместно отдавать победу представительнице смешанной расы.