«Никогда в нём не снималась»: Дженнифер Лопес показала платье, в котором вышла замуж

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала одним из самых обсуждаемых событий 2022 года. Роскошное торжество прошло в Лас-Вегасе, а среди приглашённых были только самые яркие звёзды Голливуда. Лопес вспомнила, как это было, и показала платье, которое надела на свадьбу.

Поклонники Дженнифер были уверены, что под венец она отправилась в своём наряде из фильма «Девушка из Джерси». 54-летняя певица наконец-то рассказала, что на самом деле её свадебный образ только похож на тот легендарный лук, в котором она появилась в ленте 2004 года. Звезда отметила, что настолько часто снималась в роли невесты, что в её гардеробе действительно есть несколько свадебных платьев.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Криса Эплтона

Хотите верьте, хотите нет, но я так много снималась в чём-то вроде «Выходи за меня замуж» или «Свадьба с дробовиком», поэтому у меня дома есть разные свадебные платья. И когда мы решили пожениться, у меня было платье. Но я никогда в нём не снималась, — рассказала Лопес.

Звезда рассказала, что Бен Аффлек является её главным поклонником и вдохновителем. Именно благодаря его поддержке Лопес готова браться за самые безумные творческие идеи и воплощать их в жизнь.