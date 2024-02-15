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Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Мадам Паутина» в прозрачном платье-сетке

Дакота Джонсон в платье-сетке сразила всех наповал на премьере фильма «Мадам Паутина»
Дакота Джонсон
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14 февраля в Соединённых Штатах в прокат вышел фильм от Sony «Мадам Паутина». Главную роль в ленте исполнила 34-летняя Дакота Джонсон. На днях девушка посетила презентацию картины в театре Regency Village в Калифорнии и сразила всех наповал.

Для мероприятия Дакота выбрала серебристое платье-сетку, телесное боди и босоножки на высоком каблуке. Наряд идеально вписался в тематику «Мадам Паутины», а также блестяще подчеркнул фигуру актрисы. Джонсон определённо попала с выбором образа на премьеру.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Актриса рассказала, что искренне восхищается своей героиней Кассандрой Уэбб, которая обнаруживает у себя способность видеть будущее. По словам Дакоты, сила Кассандры кроется именно в её интеллекте.

Мне невероятно нравится, что сверхспособность моей героини – это разум, а также то, что она женщина. Я могу зацепиться за это, ведь для меня это очень привлекательно и мощно. Я думаю, женский интеллект невероятно силён, поэтому для меня Кассандра является наиболее близким супергероем, — отметила Джонсон.
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