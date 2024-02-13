«Мадам Паутина» от Sony никак не связана с другими фильмами про Человека-паука

Продюсер нового супергеройского фильма Marvel «Мадам Паутина» Лоренцо Ди Бонавентура заявил, что действие картины происходит в отдельном мире и никак не связано с киновселенной Человека-паука.

Это касается как основной серии, так и мультивселенной анимационного «Человек-паук: Через вселенные».

Мы почувствовали, что для нас было бы более сильным выбором сказать: «Это история Мадам Паутины. Она взята из комиксов о Человеке-пауке, но это не часть какой-то другого большого мира. Это самостоятельная вещь, которая дала свободу по-настоящему рассказать историю персонажа».

Изначально Мадам Паутина — персонаж из комиксов про Человека-Паука. Это ясновидящая, которая работает на Манхэттене, а затем сталкивается с тремя девушками-пауками и вместе с ними сражается против злодеев.

Первые отзывы о «Мадам Паутине» вышли неоднозначными: рецензенты ругают ленту и заявляют, что это худший фильм, снятый по комиксам.