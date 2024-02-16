«Как появляются австралийцы»: Крис Хемсворт поделился забавным видео в честь 14 февраля

Крис Хемсворт и Эльза Патаки счастливы вместе уже почти 14 лет. Супруги начали встречаться в далёком 2010 году и с того момента не расставались ни на один день. Несмотря на время и то, что они родители троих детей, Крис и Эльза стараются как можно больше времени проводить наедине.

В честь Дня святого Валентина Хемсворт опубликовал у себя в социальных сетях милое видео с женой, под которым пошутил, что в этом году они с Эльзой в честь 14 февраля решили продемонстрировать, как на свет появляются австралийцы. На кадрах Патаки умиротворённо плавает под водой, но неожиданно к ней подплывает Хемсворт и заключает в крепкие объятия.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Из личного архива Криса Хемсворта

С днём святого Валентина! В этом году я решил поделиться с вами тем, как появляются австралийцы. Это одновременно игра страсти, любви и напряжённого спортивного мастерства, в которой каждый победитель, — написал актёр.

Эльза рассказывала, что они с мужем уже давно стали друг другу родными людьми. Патаки отметила, что Хемсворт поддерживает все её начинания и мотивирует на новые карьерные свершения. Например, в 2022 году девушка попробовала себя в роли продюсера. Она признавалась, что многие полезные советы по поводу работы ей даёт именно муж.