Турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву: встреча с фанатками обернулась скандалом

После выхода сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь» турецкий актёр Бурак Озчивит обзавёлся многотысячной армией поклонниц по всему миру. Особую любовь к восточному красавцу питают наши соотечественницы, которые готовы тратить десятки тысяч на то, чтобы лично увидеть своего кумира.

20 февраля Озчивит прилетел в Москву на концерт «Музыка турецких сериалов» в качестве почётного гостя. Мероприятие, проходившее в Crocus City Hall, предполагало, что актёр сначала ответит на вопросы журналистов и публики, а после лично пообщается с девушками, которые заплатили 50 тысяч рублей за фан-встречу.

За эти деньги организаторы мероприятия предлагали поклонницам Озчивита не только пообщаться со звездой, но также выпить шампанское, съесть пирожное и получить совместный снимок с кумиром от профессионального фотографа. Фан-встреча проходила в закрытом кафе, попасть в которое можно было строго по документам.

Однако всё пошло не по плану, когда Бурак заявил, что слишком устал. На общение с поклонницами он выделил всего полчаса, неохотно раздал автографы, а после оставил поклонниц в одиночестве. Подобный инцидент с участием Озчивита уже случался в Москве в 2022 году. Тогда, правда, стоимость билета на фан-встречу составляла всего 15 тысяч рублей.

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