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Милли Бобби Браун в стильном образе отметила своё 20-летие

Милли Бобби Браун в стильном образе отметила 20-й день рождения и раздавила рукой торт
Милли Бобби Браун
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19 февраля звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун отпраздновала день рождения – девушке исполнилось 20 лет. Важную дату актриса предпочла отметить в компании своего жениха Джона Бонджови и близких друзей. Известно, что громкая вечеринка прошла в одном из модных ресторанов Нью-Йорка.

Браун появилась в заведении в коротком белоснежном платье с открытыми плечами и со своей фирменной гладкой укладкой. Судя по всему, главным аксессуаром девушки стал торт. Такой же белоснежный, как и её платье, десерт украшали стильные чёрные детали и надпись «Двадцать». Судя по всему, кусочек праздничного угощения достался далеко не каждому гостю. Милли нещадно разрушила торт, а после принялась есть его прямо руками.

Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун

Фото: Из личного архива Милли Бобби Браун

Гости актрисы такой подход определённо оценили и принялись вместе с ней громко смеяться. Этот год обещает быть для Браун по-настоящему особенным. Сейчас девушка активно готовится к свадьбе. О помолвке актриса неожиданно для поклонников сообщила в августе прошлого года и отметила, что планирование бракосочетания стало для неё одним из самых незабываемых моментов в жизни.

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