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Перепады температур и осадки: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на длинные выходные

Перепады температур и осадки: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на выходные
Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве
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Синоптики Гидрометцентра уточнили прогноз погоды в Москве на длинные выходные. Напомним, на этой неделе россияне отдыхают три дня подряд: 8, 9 и 10 марта.

В пятницу, в Международный женский день, в столице будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха днём составит 0…+2 градуса.

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В ночь на 9 марта похолодает до -5…-10 градусов. Днём синоптики обещают 0…-5. В этот день тоже прогнозируется небольшой снег.

Ночью в воскресенье, 10 марта, столбики термометров покажут -7…-12 градусов. Днём тоже будет «минус»: до -1…-6 градусов. Ожидается небольшой снег.

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