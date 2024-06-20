Дэниел Рэдклифф рассказал, что стал плакать в два раза чаще после того, как стал отцом

Дэниэл Рэдклифф, пополнивший год назад ряды отцов, признался, что стал более эмоциональным после рождения малыша. По словам актёра, «это лучшее, что с ним случалось за всю его жизнь», ведь причина слёз отнюдь не грусть, а радость за собственного сына.

Впрочем, Рэдклифф с осторожностью рассуждает о карьерном будущем ребёнка. Исполнитель главной роли в легендарной серии фильмов о Гарри Поттере считает, что не стоит заставлять детей следовать примеру родителей. При этом он уверен, что любое решение сына, в том числе желание работать на съёмочной площадке, должно поощряться со стороны отца.

Если он захочет делать что-то совершенно другое, помимо актёрской карьеры, к примеру, работать за кадром, то это будет намного полезнее для здоровья, — подчеркнул Рэдклифф.

Напомним, впервые о пополнении Рэдклифф рассказал в октябре 2023 года. Тогда актёр заявил, что первые шесть месяцев после рождения сына стали для него «фантастическим» опытом. Рэдклифф понял, что ему ещё многому предстоит научиться в жизни, в том числе и у сына.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Джастин Тимберлейк показал редкие фотографии с сыновьями