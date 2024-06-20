51-летняя Хайди Клум восхитила поклонников честными кадрами своей фигуры

Немецкая супермодель и актриса поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Хайди Клум выложила в своих социальных сетях снимок в нижнем белье и продемонстрировала результат регулярных тренировок. 51-летняя модель устроила фотосессию в уютной обстановке. На кадре Хайди стоит на коленях и позирует перед камерой. Распущенные волосы и золотое ожерелье с подвесками и браслет подчеркнули элегантность и утончённость звезды.

Хайди Клум Фото: Из личного архива Хайди Клум

Доброе утро, моя любовь, — подписала свой пост Клум.

Прекрасная форма супермодели подтверждает теорию о том, что внимание к своему здоровью, спортивный образ жизни и любовь к близким – одни из главных качеств, которые способны преобразить повседневность и добавить в неё яркие краски.

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