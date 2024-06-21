Потеет голова? Это натуральное домашнее средство поможет справиться с проблемой

Летом в жару потеют почти все части тела, в том числе голова. Эксперты рассказали о домашнем средстве, которое помогает от этого недуга.

Избавиться от чрезмерной потливости в области головы можно благодаря яблочному уксусу. Смешайте несколько чайных ложек яблочного уксуса с водой и вотрите смесь в кожу головы. Можно использовать и распылитель, чтобы облегчить задачу. Через полчаса просто смойте яблочный уксус водой.

Такой метод регулирует значение pH кожи и, таким образом, помогает против потливости.

Также антиперспирантное действие оказывает шалфей. Можно добавить несколько капель его масла в шампунь.

Для снижения потливости в области головы нужно отказаться от использования сухого шампуня и стараться избегать стрессовых ситуаций.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.