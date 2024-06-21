К хедлайнерам фестиваля VK Fest в Москве присоединились более 100 инфлюенсеров

Организаторы фестиваля приготовили ещё больше сюрпризов для своих гостей в Москве. VK Fest состоится 13 и 14 июля в «Лужниках». В этом году участие в нём примут более 100 инфлюенсеров. Среди них самые яркие и популярные артисты и блогеры. Хедлайнерами тематической сцены выступят Влад А4, корейская k-pop-группа W24 и легендарные «Импровизаторы».

Также к фестивалю присоединятся Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Катя Адушкина, блогеры лейбла LIGA, Тимати, INSTASAMKA, Даша Дошик и многие другие. Артисты выступят с собственными шоу, а также пообщаются и сфотографируются с фанатами.

Инфлюенсеры VK Fest-2024 Фото: Фото VK

На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её учеников ждут уроки по созданию контента от более чем 100 топовых артистов и блогеров. После квестов и общения со звёздными учителями гости познакомятся с директором школы. Организаторы обещают, что список инфлюенсеров с каждым днём будет становиться всё больше.

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