Неужели в Формуле-1 не будет ни одного россиянина? Этап в Сочи бьёт по Квяту и Шварцману

Основная гонка сочинского уик-энда Формулы-2 не принесла радости российским гонщикам и болельщикам. Более того, по её итогам стало более вероятно, что в следующем сезоне Формулы-1 на стартовой решётке не окажется ни одного представителя России.

Что со Шварцманом?

Увы, главная надежда российских болельщиков не набрал ни одного очка и теперь фактически лишился шансов на чемпионский титул. Седьмая стартовая позиция оставляла Роберту шансы на успех, да и стартовал он неплохо, однако в первом повороте Шварцману пришлось срезать трассу, чтобы не рисковать столкновением с Чжоу Гуаньюем. Пилот «Премы» потерял пару позиций и, несмотря на выбор мягких шин, застрял за всё тем же китайцем.



Ну а дальше — катастрофа. Решительно непонятно, зачем в «Преме» решили позвать Шумахера и Шварцмана в боксы на одном круге. Что мешало пригласить россиянина на круг раньше или позже и избежать суеты, неясно. В итоге если пит-стоп Мика прошёл штатно, то в случае с болидом Шварцмана механики завозились с одним из колёс, причём ощущение, что эта заминка была не единственной.

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В итоге если перед заездом на пит-лейн Роберт проигрывал группе лидеров менее 10 секунд, то после пит-стопа — уже все 20. В этот момент стало понятно, что если не будет сейфти-кара, то гонка Шварцмана испорчена. Машина безопасности не выехала, а потеря времени в боксах привела к тому, что под финиш Роберта догнали пилоты на альтернативной стратегии. В итоге россиянин не только не оказался рядом с поул-позишен на спринтерскую гонку, но и вовсе вылетел без очковой зоны — полный крах.



Без грубой ошибки в боксах Роберт, вероятно, закончил бы гонку на пятом или шестом месте — в любом случае не густо на фоне уверенной победы Мика Шумахера, который существенно укрепил собственное лидерство в общем зачёте. У немца теперь 186 баллов против 168 у Каллума Айлотта. Ну а Роберт не только не опередил сошедшего на первом круге Кристиана Лундгора, но и вовсе опустился на пятую строчку. Отставание от Мика — 46 очков, отыграть его можно лишь в том случае, если Шумахер полностью провалит один из уик-эндов в Бахрейне, а в идеале — оба.

Похоже, теперь реалистичная задача для Роберта — борьба за третье место. Плюс желательно проиграть как можно меньше очков Каллуму Айлотту. Чем меньше Шварцман уступит «ветерану» серии, тем легче будет обосновать, почему место в Формуле-1 должно достаться Роберту, а не британцу.

Скажем честно: после феноменального старта сезона скорость и прыть Шварцмана куда-то пропала. С квалификациями у него и на первых гонках было не очень, но куда-то исчезли и блестящие старты (которые напротив начал выдавать Мик), и умение работать с шинами. Да и тактика со стороны команды далеко не всегда оказывалась удачной.



Значит ли это, что Роберту стоит остаться в Формуле-2 ещё на год? Не факт. Нужно держать в голове трансферную ситуацию в Ф-1 и изменение технического регламента через год. Команды чемпионата мира куда охотнее будут брать новичков сейчас, чем через год на фоне технической революции. Плюс если мы с вами мечтаем, что Шварцман не просто дойдёт до уровня Ф-1, но и когда-то сможет заинтересовать своими результатами «Феррари», то не стоит давать фору в опыте Шумахеру и тому же Айлотту. Лучше постараться зацепиться за место в Ф-1 даже на фоне нынешнего падения результатов, а не гадать, что там будет через год. Впрочем, слово за «Феррари», «СМП Рейсинг» и, конечно, самими командами Формулы-1.



Для Шварцмана крайне желательно провести достойную спринтерскую гонку в Сочи и в неплохом настроении уйти на длинный перерыв до Бахрейна. Не исключено, что все решения по контрактам будут приняты ещё до финала сезона, так что остаётся последний шанс проявить себя.

Красотища! Русский гонщик выступит в Сочи в уникальном шлеме в стиле конструктивизма Пожалуй, шлемов с таким дизайном, как у Мазепина, в гонках ещё не было! У Квята тоже будет необычная раскраска шлема.

Угроза от Цуноды

Шансы Роберта на переход в Ф-1 стали ниже (повторимся — сейчас важно сильно не отстать от Айлотта), а между тем мы вполне можем лишиться и единственного действующего пилота. Про результаты Даниила Квята все в курсе: слабые выступления россиянина в квалификациях и мощнейшие успехи Пьера Гасли поставили Квята в уязвимое положение, а тут ещё в программе «Ред Булл» наконец-то образовался кандидат на повышение.



После предыдущих этапов казалось, что Юки Цуноде всё-таки рановато в Формулу-1, несмотря на несомненный потенциал. Японец начал часто попадать в аварии, подтверждая собственную неопытность и горячность. В итоге Юки выпал из зоны, которая обеспечивала ему достаточное количество баллов для получения суперлицензии.

Однако в Сочи Цунода на высоте: поул-позишен и второе место в основной гонке с красивым обгоном Айлотта под самый финиш. Теперь Юки делит в общем зачёте третье место с Кристианом Лундгором, и этого вполне достаточно, чтобы получить пропуск в Формулу-1. Впрочем, здесь всё на тоненького. Цунода может как дотянуться до идущего вторым Айлотта (хотя там 23 очка), так и упасть на седьмое место (до него те же 23 балла) — всё плотно.

Похоже, что Квят останется в подвисшем положении до самого финала Формулы-2 — если, конечно, в «Ред Булл» уже сейчас не решат, что Даниил достоин ещё одного года, а Цуноде стоит набраться опыта перед рывком вверх.



В общем, ситуация для россиян тревожная — перспектива впервые с 2013 года остаться в Формуле-1 без своего пилота более чем реальна.