«Пока особо переговоров нет». Квят — о будущем в Формуле-1 и постоянном невезении

Коронавирусный 2020-й делает необычными в том числе интервью с гонщиками Формулы-1. Приведённые ниже ответы Даниила Квята — микс сразу из двух бесед на «удалёнке». Сначала гонщик «Альфа Таури» побеседовал с несколькими российскими СМИ, а затем принял участие в официальной пресс-конференции ФИА.

— Даниил, в последних гонках вы набрали больше очков, чем за весь старт сезона. Чувствуете, как набираете ход?

— Думаю, начиная со Спа мне было комфортнее в машине. Не всегда всё складывалось идеально, но в целом мы стали лучше понимать машину, как её лучше настраивать на квалификацию и гонку. Я доволен результатами последних трёх гонок, текущей формой. На Гран-при Тосканы было приятно управлять машиной. Но всегда есть что улучшить: процесс понимания машины идёт весь сезон до самой последней гонки.



— На Гран-при Италии ваш напарник — не без везения, разумеется, — выиграл гонку. Испытывали какую-то зависть к Пьеру? Тем более что, повторюсь, без удачи там не обошлось и на его месте в теории могли оказаться вы.

— Я был доволен своей гонкой. Квалификация тоже была неплохой — немного не повезло с жёлтым флагом. А в гонке довольно сильно не повезло с красным флагом и сейфти-каром. Учитывая все эти обстоятельства, я был доволен своим результатом. Естественно, для команды это был потрясающий успех.



Да, обстоятельства очень сильно помогли, но нужно всегда доводить работу до конца — и Пьеру это удалось. Это прекрасное достижение. Ну а я смотрел на свои выступления и был ими доволен. И мне было радостно, что команда заработала столько очков, включая скромные мои. Хороший день для всех.

Мог ли Квят оказаться на месте Гасли и бороться за победу? Да! Но лишь при огромном риске Возможно, именно прессинг россиянина по радио помог его напарнику победить.

— Для вас приемлемо такое слово, как «невезение»? Ведь если посмотреть на весь сезон, то по крайней мере в день гонки вы наравне с Гасли, но условия куда чаще складываются в его пользу.

— В целом я отношусь к этому слову негативно. Предпочитаю называть это обстоятельствами. Иногда они против тебя, иногда за. Да, в этом году чаще были против. Но ничего страшного в этом нет, нужно продолжать работать и оставаться спокойным. Например, на «Муджелло» обстоятельства скорее мне помогли. Хотя я чувствовал, что вот-вот должно произойти что-то ещё более существенное, но так ничего и не случилось.



В общем, ничего страшного. Нужно объективно оценивать собственную работу со своими инженерами и не распылять своё внимание на обстоятельства. Окей, сегодня не повезло, в следующий раз повезёт.



— Гран-при России для вас редко складывался удачно. Связываете это, например, с давлением от родных трибун — или просто так совпало?

— Ни с чем не связываю. Во-первых, у меня была хорошая гонка в 2015 году, хорошая квалификация в 2014-м. В прошлом году я тоже провёл очень хорошую гонку, хоть и стартовал последним и практически не участвовал в свободных заездах из-за технических проблем. Но гонка была очень сильной. Просто некоторые гонки так складываются. За шесть-семь лет, что я выступаю в Ф-1, на некоторых Гран-при я почти каждый раз был в очках, а на других — почти никогда, так бывает. Но мне всегда нравилось выступать в Сочи. Для гонщика домашняя гонка — это всегда привилегия.

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— Гран-при России — первый этап с большим числом зрителей на трибунах. Происходящее вокруг, этот антураж как-то влияет на гонщиков?

— Мне всегда приятно видеть болельщиков на трибунах — всё-таки мы выступаем ради них, хотим показать шоу. А тут тем более речь идёт о моей домашней гонке. На «Муджелло» уже было веселее благодаря нескольким тысячам болельщиков, а в Сочи будет ещё веселее. Но мы привыкли выступать и без болельщиков — когда ты на трассе, то все равно видишь только её. Но перед гонкой и после неё ты отмечаешь, как много собралось болельщиков, и понимаешь, насколько особенный наш спорт — это впечатляет.



— Поддерживаете ли вы решение организаторов Гран-при России пустить на трибуны зрителей, несмотря на ситуацию с коронавирусом?

– Мы уже провели много гонок, и первых зрителей начали пускать уже на «Муджелло». Формула-1 и ФИА внимательно следят за ситуацией. Правила очень строгие, включая нахождение в паддоке. Уверен, все организаторы очень хорошо продумали ограничительные меры и правила безопасности, так что мы сможем насладиться беспроблемными гонками.

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— В «Ред Булл» теперь называют «Альфа Таури» не младшей командой, а сестринской. Есть ли у вас ощущение, что «Альфа Таури» располагает достаточными ресурсами, чтобы после смены регламента бороться за подиумы и победы?

– Это интересный вопрос. Я долгие годы работаю с командой, довольно хорошо всех знаю. Я знаю, как много в команду инвестируют, и за последние годы «Альфа Таури» серьёзно выросла, включая развитие базы. У команды всё больше ресурсов, и очень приятно это видеть. Новый регламент нацелен на то, чтобы борьба в пелотоне стала намного плотнее. Думаю, у нас будут хорошие шансы, чтобы стать ближе, регулярно бороться за подиумы и большие очки. Будет фантастикой, если так и окажется.

– Что думаете об идее квалификационных гонок с реверсивным стартом?

– Она поможет повысить зрелищность в краткосрочной перспективе, но глобальная проблема никуда не денется: в чемпионате доминирует пара команд. Даже если гонщики «Мерседеса» будут стартовать с восьмого или десятого места, как в гонках Ф-2 или Ф-3, то через десять кругов они вновь будут ехать первым и вторым. Так что особо ничего не поменяется. Да, неожиданностей может стать больше, но Ф-1 станет намного более захватывающей, если все команды Ф-1 по скорости будут умещаться в одну секунду. Было бы идеально — как в MotoGP, где трудно предсказать, кто сегодня победит.

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— Что с вашим будущим в Формуле-1? Вы ждёте положительного или отрицательного решения «Ред Булл» по новому контракту? Или всё не так просто?

— Пока особо переговоров нет, потому что сейчас лишь середина сезона. Думаю, в течение следующего месяца мы начнём общаться. В любом случае я не напряжён. Нужно делать свою работу, сезон ещё долгий. Каждая гонка имеет определённый вес, и результаты — лучшее средство для переговоров. Всё остальное немного второстепенно.

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— Как сильно вашу жизнь изменило рождение дочери? И как часто её удаётся видеть в ходе сезона – наверное, в основном по «Скайпу»?

— Нет-нет, мы видимся вживую. Мы в Монако живём недалеко, поэтому удаётся видеться. Спортивная составляющая для меня никак не изменилась. А вот когда возвращаешься домой, то очень приятно провести время с дочерью.