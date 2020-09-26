Шварцман объяснил, почему не набрал очков в основной гонке Формулы-2 в Сочи
Пилот программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на 11-м месте в основной гонке этапа Формулы-2 в Сочи.
«Старт был хорошим, но я не смог сразу попасть в правильный слипстрим и немного потерял в динамике. Во втором повороте меня выдавили на широкую траекторию, я оказался на девятой позиции. В этот момент было сложно что-то сделать, поскольку темп был практически таким же, как у других машин. Затем получился медленный пит-стоп, который отбросил меня в ту часть пелотона, где все шли медленнее и на холодных шинах. Старался бороться изо всех сил, чтобы отыграться, но это сказалось на шинах, и я, потеряв позиции, закончил гонку на одиннадцатом месте», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
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