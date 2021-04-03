Феттель — всё или нет? Провальный дебют за «Астон Мартин» опять поднял вопросы о пенсии

Между первым и вторым этапами Формулы-1 целых три недели, так что у журналистов и болельщиков есть много времени, чтобы обсудить самые интересные моменты стартового Гран-при в Бахрейне. Одним из них является слабый дебют Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», который после 18-го места в квалификации и в гонке оказался далёк от очковой зоны. Неужели в команде из Сильверстоуна сильно просчитались, когда ради Себа избавились от проверенного бойца и ветерана коллектива Серхио Переса? Мы собрали мнения экспертов и журналистов, высказанные после Бахрейна.

«Замените зелёный комбинезон на красный, и это мог бы быть 2020-й»

«К сожалению, это немного напоминает прошлый год, — констатирует Джон Вилде из PlanetF1. — Мы абсолютно привыкли к тому, что победитель 53 гонок в своих интервью объясняет инциденты, развороты или нехватку скорости, используя фразы «ситуация такая, какая есть» и «это не то, на что мы надеялись». Замените зелёный комбинезон на красный, и это мог бы быть 2020-й. Мы хотим видеть от него выступления, как на прошлогоднем Гран-при Турции. Будет печально, если такой громкий переход закончится разочарованием и нас ждут всё те же фразы про отсутствие обид и констатацию, что всё просто не сработало».



Феттель расстроил не только провалом в квалификации, но и очередным инцидентом во время гонки, когда в борьбе с Эстебаном Оконом немец внезапно врезался в болид «Альпин» и даже сначала пытался обвинить соперника в резкой смене траектории.



«Что меня тревожит больше всего, так это то, как он с этим справлялся, — написал в колонке для немецкого Sky Ральф Шумахер. — Когда он врезался в Окона, то по радиосвязи сразу же начал жаловаться на Эстебана. Но было ясно, что это ошибка Себастьяна. После гонки Феттель извинился, но вопрос в том, почему такие ошибки продолжаются. С его опытом он должен уметь оценивать такие ситуации лучше, так что он должен задать себе некоторые вопросы. Как бы то ни было, о позициях Феттеля в «Астон Мартин» пока беспокоиться не стоит, сотрудничество только началось. Конечно, всё может ухудшиться, если проблемы продолжатся».

«Феттелю нужно пообщаться с мистиком, который изгонит из него злые духи, — полагает со своей стороны чемпион мира 1996 года Деймон Хилл. — Печально смотреть за тем, что происходит с Себастьяном. Думаю, у него что-то изменилось в психологии. Он явно сделал что-то не так.



Думаю, что у него нарушился психологический баланс. Это как мексиканская игра пината. Нельзя быть не полностью готовым. Боюсь, что дальше будет только хуже, негатив накапливается как снежный ком. Как только он решит эти психологические проблемы, то снова сможет биться с сильнейшими».

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«Он никогда не умел справляться с давлением»

А вот австрийский ветеран Герхард Бергер прямо находит проблему психологических проблем чемпиона: по его мнению, Феттель просто вновь не справляется с давлением, вот и всё.



«Он никогда не умел справляться с давлением. Помните, когда Даниэль Риккардо пришёл в «Ред Булл», он был очень сильным, чем оказывал давление на Себастьяна. Феттелю было трудно с этим справиться. В «Феррари» было то же самое.

Когда ты смотришь на него, чувствуешь, что он не ощущает себя свободно. Он недостаточно расслаблен. Он пытается доказать что-то, что в данный момент невозможно, потому что машина или его форма недостаточно хороши. Когда находишься в такой ситуации, нужно сесть, сделать шаг назад и сказать: «Хорошо, нужно успокоиться, и успех придёт снова».



Стоит сказать, что он уже в конце своей карьеры. Когда ты провёл так много гонок, стал четырёхкратным чемпионом мира, наступает момент, когда ты не хочешь рисковать и бороться так, как ты боролся раньше», — приводит слова Бергера Autosport со ссылкой на подкаст Fast Lane.

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Впрочем, если не брать в расчёт психологию, то первой неудаче Феттеля вполне можно отыскать достойное оправдание в лице многочисленных проблем «Астон Мартин» на предсезонных тестах.



«Было бы честным сказать, что на четырёхкратного чемпиона мира повлияла нехватка пройденного километража на тестах в Бахрейне, — указывает автор MotorSport Magazine Адам Купер. — Он проехал всего 117 кругов за три проблемных дня — это намного меньше, чем у конкурентов. Время за рулём ничем не заменить, если мы говорим об адаптации к новой команде, новой машине и новому силовому блоку».



А что, если Феттель так и не восстановится? Не исключено, что владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла до какого-то момента это будет вполне устраивать, ведь слабость Себа будет работать на имидж Стролла-младшего.



«Он ценен для команды, учитывая его опыт, — отмечает Дэвид Култхард. – Я думаю, что приглашение Феттеля может стать частью построения бренда не только для «Астон Мартин», но и для Лэнса Стролла. Если он сможет побеждать четырёхкратного чемпиона Формулы-1, то это докажет его потенциал потенциального чемпиона. Если Стролл сможет сделать с Себом то, что удавалось Шарлю Леклеру, то я даже не знаю, как Феттель сможет дотянуть до конца сезона».

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«Дальше всё может быть только лучше»

Сам Себ хоть и недоволен дебютом, но трагедии из случившегося в Бахрейне не делает, что вполне разумно.



«Уик-энд нельзя назвать лучшим или таким, на какой мы рассчитывали. Но мы узнали многое о машине. Посмотрим, как быстро нам удастся решить проблемы. Но пока я ещё не чувствую себя за рулём болида как дома. Сейчас мне приходится бороться с некоторыми вещами в машине, из-за чего я не могу сосредоточиться на пилотировании болида. Нужно решить эти проблемы. Конечно, привыкаю к особенностям машины. Но некоторые вещи добавляют нестабильности. Нужно это решить.



С другой стороны, дальше всё может быть только лучше. Как я уже сказал, мы многое изучили. Впереди много работы, но мы должны двигаться шаг за шагом. Мы многое попробовали с машиной, с настройками, ряд вещей всё ещё не работает так, как должен. Но когда мы их исправим и подберём настройки, поймём, при каких условиях машина быстра, то, думаю, всё будет становиться только лучше. Надеюсь, мы сможем многое исправить очень быстро», — считает Себ.

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Поддержал своего гонщика и босс «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр.

«Нельзя говорить, что Феттель не сможет набрать прежнюю форму. Мы пока провели всего одну гонку. Да, она не была удачной, но есть и позитивные моменты. Феттель начинал Гран-при последним, но некоторое время находился в топ-10, хорошо чувствовал себя за рулём болида. Судя по тому, что я видел, Феттель был недалеко от Лэнса Стролла, который хорошо знает болид и уже долго находится в команде. При этом Стролл закончил гонку на относительно высоком месте.



Феттель пилотирует совсем другой болид, сильно отличающийся от того, с которым он работал раньше. У этой машины совсем другие характеристики. Мы говорим пока о самом начале работы. У Феттеля с этой машиной было лишь три дня. Я по-прежнему уверен, что Себ сможет вернуться к прежним результатам», — верит Зафнауэр.



Но если на втором Гран-при в Имоле всё снова окажется печально, разговоры о перспективах Феттеля возобновятся незамедлительно…