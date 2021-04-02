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Зурер: подписывать Феттеля ради того, чтобы создать хороший имидж Строллу — полный бред

Зурер: подписывать Феттеля ради того, чтобы создать хороший имидж Строллу — полный бред
Авто / Формула-1 0
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Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер прокомментировал высказывания Дэвида Култхарда и Марка Уэббера о том, что «Астон Мартин» подписал контракт с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем только для того, чтобы создать хороший имидж для его напарника Лэнса Стролла.

«Себастьян — гонщик, который может продвинуть команду. Он доказал это в «Ред Булл». Думаю, он знает, на что опирается «Астон Мартин», и это не вопрос хорошего имиджа Стролла.

Стоит признать, что Стролл быстрый и талантливый, несмотря на то, что отец потратил много денег на его карьеру. Именно поэтому Феттелю будет непросто опередить его. Подписывать Феттеля, чтобы показать, насколько хорош Стролл — это полный бред. Это слишком дорого для такой цели», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.

Култхард не исключил, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона
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