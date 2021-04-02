Зурер: подписывать Феттеля ради того, чтобы создать хороший имидж Строллу — полный бред

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер прокомментировал высказывания Дэвида Култхарда и Марка Уэббера о том, что «Астон Мартин» подписал контракт с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем только для того, чтобы создать хороший имидж для его напарника Лэнса Стролла.
«Себастьян — гонщик, который может продвинуть команду. Он доказал это в «Ред Булл». Думаю, он знает, на что опирается «Астон Мартин», и это не вопрос хорошего имиджа Стролла.
Стоит признать, что Стролл быстрый и талантливый, несмотря на то, что отец потратил много денег на его карьеру. Именно поэтому Феттелю будет непросто опередить его. Подписывать Феттеля, чтобы показать, насколько хорош Стролл — это полный бред. Это слишком дорого для такой цели», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.
- 2 апреля 2021
-
13:00
-
11:50
-
10:52
-
09:59
-
00:34
- 1 апреля 2021
-
22:52
-
21:58
-
20:47
-
19:18
-
17:56
-
16:51
-
16:00
-
14:48
-
13:31
-
12:25
-
12:20
-
11:24
-
10:30
-
09:47
- 31 марта 2021
-
23:59
-
22:37
-
21:42
-
19:43
-
18:50
-
17:59
-
16:18
-
15:16
-
13:29
-
12:26
-
11:40
-
11:01
-
09:38
-
09:33
-
00:51
- 30 марта 2021
-
23:52