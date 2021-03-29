Мазепин выступил, как 4-кратный чемпион Ф-1. Никита и Феттель — худшие пилоты ГП Бахрейна

Первый этап сезона-2021 — в традиционно субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 10

Впервые с 2019 года британец оказался в ситуации, когда в его распоряжении менее эффективная техника, чем у соперника, однако Льюис всё равно победил. Да, Хэмилтону очень помогли стратеги «Ред Булл», но и сам Льюис блестяще отбивался от атак Ферстаппена и не пропустил ни одной — если не считать проведённой за пределами трассы. Впервые с 2015 года Хэмилтон начал сезон с победы.



Макс Ферстаппен — 9,5

Вины Ферстаппена в поражении в Бахрейне нет — Макс со своей стороны сделал всё, что мог. Голландец уверенно контролировал первую часть гонки, планомерно и без ошибок догонял на финише Хэмилтона, другое дело, что пробить оборону британца без подавляющего преимущества в скорости было невозможно. Однако этим вопросом должны были озаботиться стратеги команды, а не гонщик.

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Ландо Норрис — 9,0

Отличный этап в исполнении британца и максимально возможный результат. В квалификации Ландо совсем немного уступил Даниэлю Риккардо, однако тут же прошёл напарника на старте, а затем опередил и Шарля Леклера, прорвавшись на четвёртое место. В отличие от прошлогоднего начала сезона, Норрис до подиума не дотянулся, однако это лишь четвёртый в его карьере финиш в топ-4.



Шарль Леклер — 8,0

«Феррари» возвращается — если не в борьбу за победы, то, по крайней мере, в более или менее приличную форму. Леклер стартовал четвёртым и на протяжении всей дистанции сражался с «Макларенами», которые ещё в прошлом сезоне были для «Феррари» недостижимы. Шарль всё же уступил Норрису, однако смог сдержать Риккардо и финишировал шестым. Многообещающее начало после худшего за последние 40 лет сезона «Скудерии».



Серхио Перес — 7,5

Прорыв Переса с последнего места на пятое стал одним из главных сюжетов гонки, что в итоге вылилось в награду «Гонщик дня» для Чеко. Однако в квалификации Серхио выступил весьма посредственно и даже не прошёл в финальный сегмент. Складывается ощущение, что Перес пока не может извлечь максимум из машины на одном быстром круге. Будем надеяться, что в следующий уик-энд с «Мерседесом» будут бороться оба пилота «Ред Булл».

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Лэнс Стролл — 7,5

Канадец в этот уик-энд был однозначным лидером «Астон Мартин», который, правда, оказался заметно слабее, чем прошлогодний «Рейсинг Пойнт». Строллу удалось пробиться в Q3, ещё одну позицию он отыграл на старте, но в концовке смог удержать только десятое место. Сам Лэнс ошибок не допускал, но машина не позволяла добиться большего.

Антонио Джовинацци — 7,5

У Джовинацци, учитывая темп «Альфа Ромео», был шанс набрать очки, но всё испортил первый пит-стоп, на котором механики продержали пилота лишних семь секунд. В итоге на 13-м круге Антонио оказался предпоследним — и 12-е место в таких условиях выглядит неплохим результатом.



Джордж Расселл — 7,5

Британец провёл сильную уверенную гонку и вновь блеснул в квалификации, выйдя во второй сегмент. Более того, к пятому кругу Расселл прорвался на 13-е место и в теории мог бы претендовать на очки, однако более быстрые машины почти сразу «съели» «Уильямс», и на финише Джордж был только 14-м.

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Фернандо Алонсо — 7,5

В гонке Фернандо не повезло — в воздуховоды забился мусор, тормоза стали перегреваться, и команде пришлось сняться с дистанции. Однако до этого испанский ветеран смотрелся очень сильно: выход в финал квалификации, уверенный старт и агрессивный «андеркат» на первом пит-стопе позволили сначала выйти на седьмое место, а затем опередить Риккардо. На этом, правда, всё и закончилось.



Юки Цунода — 7,0

Не самая сильная квалификация и слабоватый старт не помешали дебютанту добраться до финиша и даже набрать первые в карьере очки (привет Расселлу, который шёл к этому два года). Японцу пока явно не хватает опыта, при этом временами Юки демонстрирует неплохой темп — потенциал у гонщика есть. Но нужна стабильность.



Даниэль Риккардо — 6,5

Первая гонка в цветах «Макларена» для Дэна прошла так себе — на протяжении всей дистанции австралиец не мог поймать ритм и уступал в темпе напарнику, и, пока Норрис опережал Леклера, Риккардо скромно шёл позади этой пары. Но хорошая новость в том, что в квалификации Риккардо опередил Норриса, а седьмое место при довольно посредственной гонке — признак высокого темпа «Макларена».

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Мик Шумахер — 6,5

Первый уик-энд в Формуле-1 для сына легендарного Михаэля Шумахера прошёл достойно. Не обошлось без ошибок: вылет в четвёртом повороте, помарки на квалификационном круге, тем не менее основная задача — финишировать — выполнена. В этом году Мику, как и его напарнику Никите Мазепину, нужно набираться опыта, и в этом смысле немец пока делает всё правильно.



Валттери Боттас — 6,0

Для финна сезон начался по самым щадящим оценкам средне. Третье место в квалификации Боттас объяснил тем, что использовал в Q1 лишний комплект, и в Q3 остался только один — только вот первая попытка Валттери в первом сегменте была на 0,6 секунды медленнее времени Хэмилтона. И к моменту первого пит-стопа Льюиса Боттас был в 4,7 секунды позади напарника. Третье место — это ещё очень хороший результат на фоне заминки на пит-стопе.



Карлос Сайнс — 6,0

В дебютный уик-энд с «Феррари» Сайнс, по его собственному признанию, действовал осторожно, однако особенного эффекта это не дало: в квалификации испанец оказался на полсекунды медленнее Леклера, а на старте откатился ещё дальше — в конец топ-10. В итоге Карлос финишировал восьмым и набрал вдвое меньше очков, чем напарник. Теперь испанец обещает гоняться более агрессивно.

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Кими Райкконен — 5,5

Квалификацию финн провалил, не проехав ни одного чистого круга, а в решающей попытке оказался на полсекунды медленнее Джовинацци. В гонке финн тоже допускал ошибки, и, если бы не широкий выход в четвёртом повороте на рестарте, возможно, на последних кругах Райкконен дотянулся бы до Стролла и топ-10.

Николас Латифи — 5,5

Довольно слабый уик-энд для канадца, однако во многом отсутствие темпа объясняется проблемами с двигателем, возникшими уже на старте заезда. Правда, и сам пилот не смог адаптироваться к меняющемуся ветру и допустил ошибку в четвёртом повороте.



Эстебан Окон — 5,0

Француз провалился в квалификации, вылетев уже в первом сегменте, и отыграться с 16-го места на старте уже не смог. На первом отрезке Окон ещё прорывался, но после удара от Феттеля шансов не осталось уже никаких.

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Пьер Гасли — 4,0

Сколь великолепным был результат Гасли в квалификации, столь же неуклюжей в его исполнении получилась гонка. Пьер отлично стартовал, удержался в группе лидеров, однако на рестарте пропустил две атаки от гонщиков «Макларена», а затем, уже пропустив Риккардо, сломал о его машину антикрыло. На четвёртом круге из 56 вся борьба для Гасли была окончена.



Себастьян Феттель — 3,0

Ради этого и правда стоило увольнять Переса? В квалификации Себу не повезло — оба его круга выпали на жёлтые флаги, после чего гонку решено было ехать с одной остановкой — и этот план тоже не сработал, а из боксов Феттель вернулся только 17-м. Ну а затем въехал в Эстебана Окона.



Никита Мазепин — 3,0

Весь уик-энд для россиянина обернулся сплошным кошмаром: четыре вылета за три дня. Не в каждом из эпизодов виноват Никита, да и «Хаас» — не самая легкоуправляемая машина в пелотоне, тем не менее, потерян целый этап и возможность набраться опыта. Впрочем, главное сейчас — не терять уверенности, чтобы наверстать упущенное в следующих гонках.