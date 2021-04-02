Уэббер: переживаю за Феттеля. Он не тот гонщик, который должен быть в середине пелотона

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о неудачном старте его бывшего напарника Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».
«Если честно, я немного волнуюсь. Думаю, он доволен новым окружением. Ему нравится работать не в Маранелло, а в традиционной английской атмосфере. Ему всегда это нравилось, я знаю наверняка. Однако это не означает, что его результаты автоматически станут лучше. Да, он будет получать больше удовольствия от работы, но я не знаю, как это скажется на его времени на круге, а это самое важное в Формуле-1.
Но давайте будем честны, он уже не в начале своей карьеры. Если он в середине пелотона вне зависимости от того, какого цвета автомобиль, поменял ли он команду, это всё равно середина пелотона. И Феттель — не тот гонщик, который должен быть там.
«Астон Мартин» пока не может регулярно выигрывать гонки, они только начали свой путь. Да, Себ сам на это согласился и должен всё понимать, но как эта ситуация на нём скажется, хватит ли ему мотивации? Я переживаю», — приводит слова Уэббера Grandprix247 со ссылкой на подкаст On The Marbles.
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