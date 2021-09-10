Крах надежд. Два россиянина так и не доберутся до Формулы-1 в 2022-м

Свежие трансферы Формулы-1 – особенно по части «Уильямса» — привели к печальному выводу: Россия фактически лишилась шансов увидеть в сезоне-2022 второго своего представителя. И в следующем году в чемпионате мира выступит только Никита Мазепин, в то время как для Даниила Квята и Роберта Шварцмана нынешний сезон переходов ничего хорошего не принёс. Подытожим, что пошло не так.

Квят: пора искать другой чемпионат

После того как Даниила Квята решили заменить на Юки Цуноду, было очевидно, что россиянину окажется нелегко ещё раз вернуться в Формулу-1 – даже несмотря на поддержку знаменитого менеджера Николя Тодта.



Квят сумел остаться в паддоке и на слуху, став резервным пилотом «Альпин», но при этом выглядело сомнительным, что в составе французской команды Даниилу удастся перейти к более значимой роли. Так и вышло: Эстебану Окону выписали трёхлетний контракт, а Фернандо Алонсо не растерял формы после двухлетней паузы и тоже останется как минимум на год. Да и даже если бы кто-то из этой пары провалился, то руководству «Альпин» было бы трудно объяснить, почему они подпишут Квята, а не кого-то из собственной академии – Гуаньюя, Пиастри или Лундгора.



Куда более реалистичным шансом для Даниила являлись «Уильямс» и «Альфа Ромео», где на смену Расселлу и Райкконену как раз требовались пилоты с опытом. Увы, дорогу Даниилу перешёл Валттери Боттас, которого с радостью забрали бы обе команды. Финн предпочёл «Альфу», но и в «Уильямсе» у Квята хватало конкурентов – Хюлькенберг, Албон, новый протеже «Мерседеса» де Врис…



В конечном счёте в Гроуве предпочли Алекса. Почему его, а не Квята? Выбор объясним: в 2019 году Даниил и Алекс показывали схожие результаты в составе «Торо Россо», при этом таиландец моложе и перспективнее, он сохраняет связи с «Ред Булл» и в теории может привести с собой спонсоров. Ничем из этого Даниил похвастать не в силах.

Квят вполне соответствует уровню Формулы-1, но, увы, пришёл момент, когда к категории «пилотов на вырост» Даниила уже не отнести, а конкурентов из разряда опытных гонщиков хватает. Причём нередко эти соперники представляют куда более «вкусные» в плане спонсорства страны.



Таким образом, Даниил пропустит второй сезон Ф-1 подряд, а вернуться в чемпионат после двухлетнего перерыва – задача, которая подвластна разве что чемпионам мира. Да, можно вспомнить и Роберта Кубицу, но всё-таки это было исключением из правил и попыткой превратить сказку в жизнь. Плюс у Кубицы имелся мощный спонсор, а Квят может предложить скорость и опыт, но не деньги.



Так что после провала переговоров с «Уильямсом» для Даниила наступает момент, когда пора оставить мысли о возвращении в Формулу-1 и осмотреться по сторонам. Не раз писали, что Квят может попасть в Формулу-Е (но вакансию в «Ниссане» уже заняли), можно подумать о WEC (там уже скоро свой проект гиперкара запустит «Феррари»), ещё есть IndyCar, ралли… Точно не хочется, чтобы Даниил повторил судьбы Виталия Петрова и Сергея Сироткина и вообще отошёл от активной гоночной деятельности.

Шварцман: последняя надежда – на 2023-й?

Идеальный сценарий для российского воспитанника «Феррари» на 2021 год выглядел следующим образом: уверенная победа в Формуле-2 и получение места в одной из двух клиентских команд «Скудерии» — «Альфа Ромео» или «Хаасе» (если Мик Шумахер сам переберётся в «Альфу»).



Увы, всё пошло не по плану. Во-первых, подкачал сам Роберт, выступления которого в Ф-2 далеки от идеала. Да, Шварцман занимает третье место в личном зачёте, выиграл две спринтерские гонки и ещё вполне может стать чемпионом, но сильного впечатления не производит. В общем зачёте Роберт уступает новичку Оскару Пиастри, у россиянина регулярно возникают проблемы в квалификациях, плюс он допустил много ошибок в гонках, особенно на старте сезона.

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Если бы Шварцман пилотировал безупречно, то и при средненьких квалификациях все равно мог сейчас являться лидером общего зачёта. Просто нужно было избежать двух аварий в Бахрейне и не улетать в отбойник в первой гонке в Монако (этим он лишил себя шансов на хорошие очки во второй, вплоть до победы). Роберт проигрывает Пиастри 17 баллов – без ошибок россиянин легко находился бы впереди. Впрочем, впереди ещё половина чемпионата.



К слову, против Шварцмана, равно как и его коллег по серии (Гуаньюя, Пиастри, Пуршера, Випса…), очень сильно играет идиотский календарь нынешнего сезона. Восемь этапов устроители Формулы-2 умудрились растянуть аж на девять месяцев, из-за чего календарь потерял какую-либо ритмичность, паузы между гонками просто невероятны. Например, перерыв между этапами в Сильверстоуне и Монце составил… два с половиной месяца! В итоге, когда руководителям команд Ф-1 уже нужно заключать контракты на 2022-й, пилоты Ф-2 лишь разводят руками, что у них вся борьба ещё впереди… А чемпион определится только в декабре и окажется никому не нужен.

Но даже если бы Формула-2 не чудила с календарём, не факт, что это помогло бы Шварцману. Как раз в этом году «Феррари» потеряла право самостоятельно решать, кто сядет за руль второго болида «Альфа Ромео». Так что конкурировать за место Роберту пришлось бы не только с Антонио Джовинацци и Каллумом Айлоттом, но и множеством других пилотов – включая всё тех же Гуаньюя (по слухам, готов принести с собой € 30-40 млн от китайских спонсоров) и Пуршера (воспитанника «Заубера»). Никуда не делся де Врис, в «Феррари» не прочь оставить ещё на годик Джовинацци… Чтобы перебить ставки конкурентов, Шварцману нужно было всех разгромить в Формуле-2 и своими результатами буквально требовать от «Скудерии» помощи в продвижении в Ф-1. Но этого нет и в помине.



Да, в теории имелась ещё одна опция – своё веское слово мог сказать Борис Ротенберг и его программа «СМП Рейсинг». Но, похоже, на фоне пандемии финансирование программы сократилось и в планы руководства не входит «покупка» места в Формуле-1.

Место в «Альфе», скорее всего, достанется Гуаньюю, а если не ему, то де Врису или Джовинацци. Что же остаётся Шварцману?



Ну, во-первых, хорошо провести вторую половину сезона Формулы-2 и всё-таки взять титул. Высокая скорость в квалификациях и гонках вкупе со стабильностью позволят Роберту доказать, что он заслуживает места в Ф-1, пусть даже на практике его не получит. Можно, конечно, остаться в серии и на третий сезон, но титул в статусе «ветерана» не произведёт вау-эффекта – мол, с таким-то опытом немудрено…



Куда более логичный сценарий – переход к роли резервного, третьего пилота одной из команд Формулы-1. Обязательно с правом принять участие в нескольких тренировках, чтобы познакомиться с абсолютно новыми болидами чемпионата мира. Параллельно можно поездить где-то ещё – DTM, ELMS, WEC не в топовой категории…



В 2023-м вполне может открыться новое окно возможностей. Например, в «Хаасе» — вряд ли Мик Шумахер хочет задерживаться там на веки вечные. Всякое может произойти в «Уильямсе» и «Альфа Ромео»… В общем, надо быть к этому готовым. Мечта Роберта о переходе в Формулу-1 не умерла, но, будем честны, шансы сейчас существенно ниже, чем были на старте сезона.