«Мерседес» решился на перемены! И теперь в Ф-1 остались всего 4 вакансии на 2022-й
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Расселл добрался-таки до топ-команды. Но кто из огромного числа кандидатов займёт оставшиеся места? Вся информация — в одной таблице.
Эффект домино в действии! Стоило Кими Райкконену подтвердить уход из Формулы-1, как его место в «Альфа Ромео» отошло к Валттери Боттасу, а Джордж Расселл дождался перевода в «Мерседес». Параллельно в «Альфа Таури» не стали мудрить и подтвердили на сезон-2022 Пьера Гасли и Юки Цуноду.
Теперь у нас остаются всего четыре вакансии на 2022-й — одна в «Хаасе» (если Мик Шумахер окончательно поссорится с Никитой Мазепиным и попробует перебраться в «Альфа Ромео»), две в «Уильямсе» (одно место почти гарантировано Николасу Латифи) и одна в «Альфа Ромео».
Глупый сезон продолжается, но развязка уже близка. Все подтверждённые пилоты и кандидаты — в нашей таблице!
Версия от 7 сентября 2021 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Астон Мартин
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
|Альфа Ромео
|№77. Валттери Боттас
|Ник де Врис
№28. Александер Албон
№99. Антонио Джовинацци
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
№47. Мик Шумахер
Чжоу Гуаньюй
Тео Пуршер
№27. Нико Хюлькенберг
№88. Роберт Кубица
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
|№47. Мик Шумахер
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
|Уильямс
|№6. Николас Латифи
№28. Александер Албон
Чжоу Гуаньюй
Ник де Врис
№27. Нико Хюлькенберг
№26. Даниил Квят
Оскар Пиастри
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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