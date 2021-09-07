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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: все контракты с гонщиками и последние слухи, таблица

«Мерседес» решился на перемены! И теперь в Ф-1 остались всего 4 вакансии на 2022-й
Евгений Кустов
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Расселл добрался-таки до топ-команды. Но кто из огромного числа кандидатов займёт оставшиеся места? Вся информация — в одной таблице.

Эффект домино в действии! Стоило Кими Райкконену подтвердить уход из Формулы-1, как его место в «Альфа Ромео» отошло к Валттери Боттасу, а Джордж Расселл дождался перевода в «Мерседес». Параллельно в «Альфа Таури» не стали мудрить и подтвердили на сезон-2022 Пьера Гасли и Юки Цуноду.

Теперь у нас остаются всего четыре вакансии на 2022-й — одна в «Хаасе» (если Мик Шумахер окончательно поссорится с Никитой Мазепиным и попробует перебраться в «Альфа Ромео»), две в «Уильямсе» (одно место почти гарантировано Николасу Латифи) и одна в «Альфа Ромео».

Глупый сезон продолжается, но развязка уже близка. Все подтверждённые пилоты и кандидаты — в нашей таблице!

Версия от 7 сентября 2021 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Астон Мартин№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альпин№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Альфа Таури№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Альфа Ромео№77. Валттери БоттасНик де Врис
№28. Александер Албон
№99. Антонио Джовинацци
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
№47. Мик Шумахер
Чжоу Гуаньюй
Тео Пуршер
№27. Нико Хюлькенберг
№88. Роберт Кубица
Хаас№9. Никита Мазепин№47. Мик Шумахер
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
Уильямс№6. Николас Латифи
№28. Александер Албон
Чжоу Гуаньюй
Ник де Врис
№27. Нико Хюлькенберг
№26. Даниил Квят
Оскар Пиастри

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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Источник: Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1
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