«Мерседес» решился на перемены! И теперь в Ф-1 остались всего 4 вакансии на 2022-й

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Расселл добрался-таки до топ-команды. Но кто из огромного числа кандидатов займёт оставшиеся места? Вся информация — в одной таблице.