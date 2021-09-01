Шварцману нет места в Ф-1? Все вакансии могут закрыть протеже «Мерседеса» и «Ред Булл»

Свежие слухи из паддока: Валттери Боттас, которого в «Мерседесе» заменит Джордж Расселл, переходит в «Альфа Ромео», где его новым напарником станет чемпион Формулы-Е и Формулы-2 Ник де Врис, а сама команда из Хинвиля с 2022 года будет использовать немецкие моторы вместо «Феррари».

Если переход Боттаса в «Альфу» на место уходящего Кими Райкконена не станет неожиданностью — его в паддоке обсуждают уже пару месяцев, то приглашение де Вриса выглядит сюрпризом. Следует ещё раз подчеркнуть, что всё это — лишь слухи, однако распространяет их Дитер Ренкен — долгожитель паддока, один из самых авторитетных журналистов в Формуле-1.

Зачем «Альфа Ромео» де Врис?

Скорее всего, по окончании сезона Формулу-1 покинет Кими Райкконен — самый опытный пилот в её истории. Гонщик, ещё до окончания карьеры ставший легендарным, прославившийся одновременно своей необщительностью и пререканиями с инженерами. Уход Кими будет грустным событием, но всё же необходимо признать: на своём 42-м году жизни Райкконен далёк от пика формы, допускает много ошибок и едва ли способен повести за собой команду в новом цикле технического регламента.

В то же время Валттери Боттас стал бы идеальной заменой Кими. У Боттаса огромный опыт работы в топ-команде, притом ранее он несколько лет провёл в «Уильямсе». С Гроувом он переживал и плохие времена (2012-2013), и хорошие (2014-2016) и будет хорошим подспорьем Фредерику Вассёру. Кстати, именно Вассёр был руководителем ART Grand Prix, в составе которой Валттери выиграл GP3 и «Мастерс Ф-3» в Зандворте.

Валттери Боттас Фото: Laurent Charniaux — Pool/Getty Images

Приход Боттаса потенциально развязывает Вассёру руки в выборе второго пилота. С одной стороны, он может оставить Джовинацци и сохранить преемственность, с другой — есть молодые пилоты: протеже команды Тео Пуршер, Чжоу Гуаньюй, за которым стоят китайские спонсоры, Оскар Пиастри, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт из Академии «Феррари» в конце концов.

Но, по данным Ренкена, выбор пал на Ника де Вриса. В 2019-м, выиграв Формулу-2, но не получив места в Ф-1, голландец перешёл в «Мерседес» и представлял команду в Формуле-Е. И на свой второй год в электросерии стал чемпионом! Но следующий сезон станет для «Мерседеса» последним в Ф-Е. Тото Вольф, глава всей автоспортивной программы марки, пообещал позаботиться о гонщиках — де Врисе и Вандорне.

Ник де Врис Фото: Hector Vivas/Getty Images

Де Врис неплохо смотрелся в Ф-2, хотя и блистал не так, как Расселл или Леклер. В то же время он опытнее Пиастри, Чжоу и Шварцмана. И даже если голландец окажется намного медленнее Боттаса, его можно будет быстро заменить кем-то из молодых гонщиков.

Вопрос лишь в том, как теперь быть со спонсорским контрактом «Альфа Ромео», рассчитанным до 2024 года. Итальянцы выступают лишь спонсором команды, которая была и остаётся «Заубером». Впрочем, даже его при желании разрывать не придётся — достаточно брендировать двигатели именем какого-нибудь польского спонсора. Но остаётся непонятным, зачем вообще «Мерседесу» ещё одна команда — немцы и так поставляют двигатели «Макларену», «Астон Мартин» и «Уильямсу». С переходом «Заубера» под их крыло моторами «Мерседес» будет оснащена половина пелотона – столь сильное влияние немцев на Ф-1 вряд ли понравится ФИА и Liberty.

Шварцману остался только «Уильямс»

Если команду из Хинвила в следующем году будут представлять Боттас и де Врис, то у Роберта Шварцмана остаётся лишь одна реальная возможность попасть в Формулу-1 — через «Уильямс». Контракт Николаса Латифи почти подтверждён, но будет вакантным место Джорджа Расселла. Причём благодаря новым инвесторам и спонсорам Латифи в Гроуве могут искать пилота, не оглядываясь на спонсорский пакет.

Это может быть на руку Шварцману, поскольку считается, что самая мощная поддержка у Чжоу — возможности его спонсоров оценивают в $ 40 млн. Плохая новость в том, что Чжоу опережает Роберта в чемпионате. Есть ещё Оскар Пиастри, который проводит лишь первый сезон в Ф-2 и тоже опережает Роберта в общем зачёте…

Александер Албон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, по данным Ренкена, в «Уильямс» попадёт не кто-то из пилотов Формулы-2, а Александер Албон. У тайца есть опыт в двух разных командах, и, если попытаться забыть его провал в «Ред Булл», в «Альфа Таури» в паре с опытным Даниилом Квятом нынешний резервист «Ред Булл» был совсем не плох. При всём уважении к Латифи, он ни разу не смог опередить Расселла в квалификации, хотя проводит с ним уже второй сезон. Вероятно, он выглядит более надёжным ориентиром для команды в свете ухода её нынешнего лидера.

Если всё так, то Шварцман вновь останется без Ф-1, но пока всё это — лишь слухи, и необходимо дождаться официальных подтверждений. Ведь даже о переходе Расселла в «Мерседес» ещё не объявлено.