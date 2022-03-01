5 сыновей чемпионов Формулы-1, так и не достигших легендарности своих отцов

Не так давно стало известно, что сын Ральфа Шумахера Давид проведёт ближайший сезон в DTM – двадцатилетний немец подписал контракт с командой «Мерседес». После двух посредственных сезонов в Формуле-3 Давид так и не смог найти себе место в более престижной юниорской гоночной серии, после чего решил попробовать свои силы в «кузовах». Судя по всему, сын Ральфа Шумахера пополнит список гонщиков, которым и близко не удалось подобраться к достижениям прославленных отцов. Представляем вашему вниманию пятёрку сыновей-пилотов, оказавшихся в тени своих легендарных родителей.

Матиас Лауда

Будучи сыном легенды мирового автоспорта, Матиас Лауда на первых порах своей гоночной карьеры стремился попасть в Формулу-1. Своё восхождение к вершине мирового автоспорта австриец начал с юниорских гоночных серий: в 2002 году он принял участие в чемпионате Формула «Ниссан» 2000 (в будущем эта серия будет называться Формула «Рено»). Дебют у Лауды-младшего получился не самым удачным: 12-е место в не самом конкурентном чемпионате. Тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, Матиасу всё же удавалось двигать свою карьеру вперёд (не без помощи фамилии, конечно же). Так, в 2004 году австриец добрался до Международной Формулы-3000 – последней ступени перед «Королевскими гонками».

Оказавшись в сильнейшей молодёжной серии мира, сын трёхкратного чемпиона также не смог показать хоть сколько-нибудь приличных результатов: два финиша в очках и разгромное поражение от своего напарника, такого же новичка и будущего триумфатора WTCC Хосе Марии Лопеса. После посредственного сезона в Ф-3000 Матиас вышел на старт первого в истории чемпионата GP2. Что интересно, помимо Лауды, в том сезоне принимали участие ещё двое сыновей легендарных пилотов – Нико Росберг и Нельсиньо Пике. И если двое последних в будущем всё же дебютировали в Ф-1, то Матиас до «Королевских гонок» так и не добрался.

Матиас Лауда в серии А1 Фото: Clive Mason/Getty Images

Свой последний сезон в открытых колёсах Лауда-младший проведёт, защищая честь Австрии в новообразованной серии «А-1 Гран-при». В гонках за сборную страны он также не снискал успеха, а в 2006 году решил попробовать свои силы в кузовных сериях. В последующие пятнадцать лет Матиас гонял в самых разных чемпионатах, среди которых стоит отметить DTM, Суперкубок «Порше», WEC (чемпионство в классе LMGTE AM в 2017 году), а также участие в гонках «24 часа Ле-Мана».

Николя Прост

Что интересно, перед тем как начать свою гоночную карьеру, Николя Прост успел получить высшее образование, причём не абы где, а в Колумбийском университете в Нью-Йорке. После получения диплома сын четырёхкратного чемпиона наконец-таки мог полностью погрузиться в мир автоспорта. Первым серьёзным гоночным испытанием для Николя стал чемпионат французской Формулы «Рено» 2.0. На тот момент Просту исполнилось уже 23 года, поэтому ждать от него особых успехов было немного наивно. Свой дебютный сезон он закончил на девятом месте в личном зачёте, а уже в следующем году отправился в Испанию покорять местный чемпионат Формулы-3: со второй попытки французу удалось взять бронзу.

После относительно успешных сезонов в Испании Николя Прост взял чемпионство в не самом статусном гоночном первенстве Евросерия-3000. А затем, подобно Лауде-младшему, попробовал свои силы в «А-1 Гран-при», после чего переключил свой взор на кузовные серии. Начиная с 2009-го и на протяжении последующих девяти лет он каждый год выходил на старт гонки «24 часа Ле-Мана»: лучший результат – четвёртое место в общем зачёте.

Николя Прост в Формуле-Е Фото: Malcolm Griffiths/Getty Images

До Формулы-1 Николя Прост, как вы знаете, так и не добрался. Хотя в конце 2012 года принимал участие в послесезонных тестах за рулём «Лотуса». А в 2013-м и вовсе числился тест-пилотом команды из Энстоуна, но до статуса боевого гонщика так и не дотянул. После «Лотуса» в карьере Проста-младшего появилась Формула-Е, где он провёл четыре сезона, один из которых даже закончил на третьем месте. Сегодня сын великого чемпиона продолжает выступать в гоночных чемпионатах регионального уровня – в том числе и в автогонках на льду.

Нельсиньо Пике

Нельсиньо Пике частенько фигурирует в различных рейтингах и подборках худших гонщиков 2000-х в Формуле-1. Хотя справедливости ради стоит отметить, что начинал свою гоночную карьеру сын трёхкратного чемпиона очень даже прилично. Со второго раза ему покорялись чемпионаты южноамериканской и британской Формулы-3. Также стоит отметить его вице-чемпионство в GP2 – в сезоне-2006 он уступил только Льюису Хэмилтону. После он посидел годик на скамейке запасных «Рено» в статусе тест-пилота, а в 2008-м наконец-таки стал боевым гонщиком команды Формулы-1.

В психологическом плане дебютировать в «Королевских гонках» Нельсиньо Пике было ой как не просто. На молодого бразильца давил неслабый груз ответственности, возложенный легендарной фамилией. Конечно, от него никто не ждал повторения успехов Пике-старшего, но полтора года, проведённые Нельсиньо в Формуле-1, точно не соответствовали ожиданиям. Лучшим результатом бразильца в Ф-1 стало второе место в гонке на «Хоккенхаймринге», завоёванное благодаря невероятно своевременному пит-стопу.

Нельсиньо Пике и Флавио Бриаторе Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, самый памятный эпизод в формульной карьере Пике-младшего вообще никак не связан с результатами на трассе. Свою злополучную минуту славы он получил, когда выяснились детали сенсационной победы Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура в 2008-м. Спустя год после неожиданной виктории испанца Нельсиньо попросили из «Рено», после чего он поведал всему миру, что в той самой гонке разбил свой болид по приказу Флавио Бриаторе в максимально подходящий для напарника момент. На этой скандальной ноте он навсегда попрощался с миром Формулы-1.

Через некоторое время Пике всё-таки удалось перезапустить карьеру: бразилец стал первым в истории чемпионом Формулы-Е. Увы, это оказалось разовым всплеском: результаты китайской команды Нельсиньо пошли на спад, а после перехода в «Ягуар» Пике досрочно покинул чемпионат до середины второго совместного сезона.

Дэвид Брэбем

Здесь стоит сразу оговориться, что Дэвида Брэбема ни в коем случае нельзя назвать плохим пилотом, а попаданием в данную подборку он обязан, прежде всего, невероятно мощным достижениям своего отца – трём титулам в Формуле-1 сложно что-либо противопоставить. Именно отрезок, проведённый в Ф-1, стал ахиллесовой пятой в гоночной карьере Дэвида. В 1989-м Брэбем за один год выигрывает чемпионат британской Формулы-3, а также престижнейший Гран-при Макао. После столь успешного сезона австралийцу кое-как удалось собрать необходимую сумму, чтобы продолжить карьеру в «Королевских гонках»: в 1990 году Дэвид торжественно присоединился к легендарной команде, которую в начале 1960-х основал его не менее легендарный отец Джек.

К сожалению, к тому моменту от былого величия «Брэбема» не осталось и следа: команда погрязла в финансовых проблемах, уверенно превращаясь в аутсайдера. Показать достойный результат в таких условиях – задача крайне непростая, и Дэвид с ней так и не справился. Ноль набранных очков и шесть непройденных квалификаций – итог первого сезона Брэбема-младшего в Ф-1.

Дэвид Брэбем — чемпион Ле-Мана вместе с Марком Жене и Алексом Вурцем Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В 1994-м сын прославленного чемпиона попробует ещё раз попытать удачу в «Королевских гонка» – на сей раз в составе «Симтека». Результат тот же, что и четыре года назад: ни одного финиша в очковой зоне. На этом Дэвид оставил свои попытки покорить мир Ф-1 и полностью сосредоточился на кузовных сериях, где сколотил себе очень неплохую карьеру. В частности он очень много выступал в различных гонках на выносливость. Например, в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» он участвовал целых 18 раз. А свою первую победу на трассе «Сарта» одержал с шестнадцатой попытки в возрасте 43 лет! Это, конечно, не три титула в Формуле-1, но тоже заслуживает громадного уважения.

Джошуа Хилл

Пожалуй, среди всех героев данной подборки именно на Джошуа Хилла сильнее всего давила легендарная фамилия. Ведь свой след в мире Формулы-1 оставил не только его отец Деймон, бравший титул в 1996-м, но ещё и дедушка Грэм. Несмотря на столь мощную автоспортивную родословную, в детстве Джошуа был несколько далёк от гонок: Деймон не стремился сделать из своего сына профессионального пилота. Заниматься картингом Джошуа начал исключительно по своему желанию – на тот момент ему исполнилось уже 15 лет.

Несмотря на позднее начало автоспортивной карьеры, Хиллу-младшему всё же удалось влиться в мир юниорских гоночных серий. На стыке 2000-х и 2010-х Джошуа провёл пару сезонов в региональных чемпионатах Формулы «Рено» 2.0, а в 2013-м добрался до европейской Формулы-3. Дебют Хилла в столь конкурентной серии выдался не самым успешным, но и провальным его тоже назвать нельзя. Каждый гоночный уик-энд он стабильно набирал очки, а по итогам одной из гонок на «Хоккенхаймринге» и вовсе финишировал вторым.

Однако после пятого этапа (ровно середина сезона) представитель великой гоночной династии достаточно неожиданно объявил о завершении автоспортивной карьеры. По словам самого Джошуа, мир гонок он покинул, чтобы полностью сосредоточиться на занятии музыкой. Вот так вот внук двукратного чемпиона и сын чемпиона Формулы-1 закончил свой гоночный путь в возрасте 22 лет.