«Феррари» призвали задвинуть Сайнса. На следующий день ему испортили квалификацию

«Феррари» вспоминает, каково это: являться одним из фаворитов Формулы-1 и сражаться за чемпионский титул. Всё меньше экспертов и болельщиков верит, что «Мерседес» ещё вмешается в спор за чемпионство, так что чем дальше, тем больше похоже, что разборки за победу и дальше будут проходить исключительно между «Ред Булл» и «Феррари». И если в составе «быков» принято считать Макса Ферстаппена безоговорочным первым номером, то в «Феррари» локальная неудача сделала Карлоса Сайнса ещё чуть ближе к роли второго плана…

Ирвайн нашёл себе преемника

Важный вопрос, на который рано или поздно предстоит отвечать Маттиа Бинотто: доступна ли «Скудерии» роскошь в виде двух гонщиков, могущих отбирать очки друг у друга? Очевидно, что руководство итальянской команды не будет принимать решения как минимум до середины чемпионата, хотя бывший гонщик «Скудерии» Эдди Ирвайн считает: можно и не тянуть.



«В нормальных условиях Перес не может победить Макса, — заявил на днях ирландец. – Но у Шарля есть проблема, потому что Сайнс, который является вторым номером, может иногда оказываться впереди. Если бы я был на месте Маттиа, то отдавал бы чёткие приказы — так, как это было в моё время. Победить Ферстаппена очень трудно, если у тебя отбирает очки напарник».



Ирвайну можно ответить: Леклеру пока далеко до уровня Шумахера, а Сайнс вовсе не соглашался переходить в «Феррари» на роль помощника монегаска. К тому же в условиях нового технического регламента и никуда не подевавшегося коронавируса было бы самонадеянно слишком рано жертвовать одним пилотом ради второго. Другое дело, что Карлос начал сезон достаточно плохо, чтобы подобные разговоры всё-таки получились.

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Сайнс не уступает Леклеру целую вечность, и всё-таки как в решающие моменты квалификации, так и в ходе гонок испанец стабильно едет чуть медленнее партнёра. Сайнсу не удаётся адаптироваться к новой машине так же хорошо, как напарнику. И тут уже сами результаты задвигают Карлоса на роль второго плана.



«Чего мне не хватает? Пары десятых, — рассуждал Сайнс в ходе уик-энда в Мельбурне. В квалификации не так много, потому что я и так уже боролся за поул в этом году, но вот в случае с гоночным темпом, когда ты слегка теряешь сцепление шин, нужно поработать. Это две десятые, их едва ли можно разглядеть в телеметрии. Это, скорее, вопрос ощущений, деталей или поиска чего-то, что внезапно придаёт тебе чуть большую уверенность на входе в поворот или в его середине, — и внезапно ты проезжаешь трассу намного быстрее. Уверен, я доберусь до этого уровня рано или поздно. Либо дойду до него с помощью ряда маленьких шажков вперёд. Возможен любой из двух сценариев».

Даже стартер против Сайнса

В случае с Гран-при Австралии мы так и не узнаем, добился Карлос желанного прорыва или нет. Сайнс даже опередил Леклера во втором сегменте, но в третьем всё пошло наперекосяк. Сначала крайне не вовремя угодил в аварию Фернандо Алонсо: аккурат в тот момент, чтобы Леклер успел завершить свой быстрый круг, а Сайнс — нет. Так у Карлоса не оказалось никакого «страховочного» времени.

Дальше — хуже. Когда настала пора отправлять машину на вторую и решающую попытку, «Феррари» Сайнса отказалась заводиться! Механики потратили порядка трёх минут — целую вечность — на то, чтобы завести мотор.

«У нас возникла проблема со стартером, – рассказал Сайнс. – Машина не заводилась, и мы выехали на три минуты позже, чем планировали. Я не мог подготовить шины, не мог их прогреть. Всё было сделано в спешке, и мне пришлось проехать круг с «замёрзшими» шинами. Это был ужасный круг. Вообще всё, что могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так, особенно учитывая тот факт, что я боролся за поул-позицию на протяжении всей квалификации.



Думаю, Маттиа знает, что я зол, потому что у нас не должно быть таких проблем со стартером, это была катастрофа. Он знает, что я участвовал в схватке за поул, но всё, что могло, пошло не так. Понятно, что в такой ситуации я не буду счастливым. Мне нужно поспать. Пока я не пойду спать, я буду зол. Можете представить, какой я сейчас злой — особенно потому, что я даже не квалифицировался высоко. Я должен был оказаться по меньшей мере на первом ряду с хорошими шансами на борьбу за победу завтра».



Сайнс добавил, что его расстроила не только сама техническая проблема, но и то, что команда слишком долго на неё реагировала. Трудно не поддержать пилота: резервный вариант должен всегда находиться под рукой. И это ещё «Феррари» повезло в плане пиара, что подвёл стартёр в боксах Сайнса, а не лидирующего в чемпионате Леклера…

«Обгонять будет сложно»

Теперь Сайнс начнёт гонку только девятым. Да, за рулём отличной машины, но на трассе, где не так легко обгонять, а впереди Карлоса по два пилота «Макларена» и «Мерседеса».



«Обгонять будет сложно, потому что они убрали четвёртую зону DRS, а кроме того, у машин с четвёртого места и далее темп в этот уик-энд выглядит более высоким… Будет непросто», — считает испанец.



Пока Сайнс пробьётся мимо условной средней группы, Леклер и Ферстаппен имеют все возможности оторваться и вновь превратить борьбу за победу в личный спор. И это сделает Карлоса ещё ближе к столь нежеланной роли второго пилота… Нет, мы не будем искать тут никакого заговора, но ситуацию испанцу нужно переламывать как можно быстрее. Главное, чтобы снова не подвела техника.