Сайнс угрожает карьере Шумахера? Будущее Мика под вопросом

Если верить слухам, долетающим до нас из паддока Формулы-1, в ближайшее время «Феррари» объявит о подписании нового двухлетнего соглашения с Карлосом Сайнсом. Решение боссов «Скудерии» продолжить сотрудничество с испанцем как минимум до конца сезона-2024 может серьёзно сказаться на карьерных перспективах Мика Шумахера. Всё-таки именно Мик видится ближайшим претендентом на вакантное место в «Феррари», но нынешняя форма Карлоса Сайнса не оставляет никаких шансов на то, что «Скудерия» в ближайшие годы прибегнет к услугам другого пилота.

Сайнс — идеальный второй пилот для «Феррари»

То, что Мик Шумахер в будущем сможет стать боевым пилотом «Феррари», стало понятно ещё в начале 2019-го, когда молодой немец пополнил ряды академии «Скудерии». Сын великого Михаэля Шумахера за рулём «Феррари» – мечта маркетингового отдела команды из Маранелло. Впрочем, для того чтобы стать частью легендарной конюшни, одной фамилии всё-таки недостаточно – потребуются ещё и результаты. Благо у Мика с этим компонентом было всё в порядке: на момент вхождения в юниорскую программу «Феррари» он являлся действующим чемпионом европейского первенства Формулы-3. А уже в конце 2020-го он отпраздновал завоёванный титул в Формуле-2 – главной юниорской серии мира.

На тот момент Шумахер виделся одним их самых перспективных молодых пилотов мира. Казалось, что «Феррари» уже положила на него глаз, планируя в ближайшем будущем усадить талантливого немца в красный болид. Даже двухлетний контракт Карлоса Сайнса, подписанный в начале 2020 года, косвенно намекал на то, что в «Скудерии» явно рассчитывают на стремительный прогресс Шумахера, который позволит повысить Мика до главной команды уже в 2023 году.

Впрочем, расклады раскладами, а в реальности для Мика всё вышло не столь гладко, как расписано выше. Сайнс с первого сезона начал использовать свой шанс на 100%. На фоне мегаталантливого Леклера испанец выглядел вполне достойно. Неубедительные квалификации он компенсировал стабильным гоночным темпом, который позволил завоевать ему три подиума и не без доли везения опередить напарника по итогам сезона.

Столь резвое начало со стороны Карлоса могло насторожить руководство «Скудерии» в преддверии этого сезона – как бы не получилось внутрикомандного сражения. В том случае, если бы Сайнс начал слишком агрессивно огрызаться Леклеру, ставя под угрозу шансы «Феррари» на титул, итальянцы могли бы и задуматься о целесообразности нахождения в команде равноценной пары пилотов. Это ли не шанс для Мика?

Карлос Сайнс и Мик Шумахер Фото: Getty Images

Но, к сожалению для Шумахера и к счастью для фанатов «Скудерии», в условиях борьбы титул испанец оказался едва ли не идеальным вторым пилотом. Он недотягивает до Леклера по скорости, но в то же время способен держаться неподалёку от монегаска, тем самым набирая для команды важнейшие очки. Иными словами, Сайнс проигрывает напарнику ровно столько, сколько нужно, не скатываясь при этом в крайности а-ля Алекс Албон времён «Ред Булл» или Льюис Хэмилтон образца 2007 года.

Если Карлос продолжит в том же духе, «Феррари» обретёт быстрого и стабильного второго пилота на долгие годы. Что в таком случае ловить Мику Шумахеру в системе «Скудерии» – один сплошной вопрос.

Застрять в середняках — больший риск для карьеры Шумахера

Так и всё-таки, почему союз Сайнса и «Феррари» представляет угрозу для карьеры Мика Шумахера? Немецкий пилот ведь может пополнить ряды «Скудерии» и после 2024 года, когда он уже окончательно сформируется как гоночная единица. В теории, конечно, может, но на практике не всё так просто.

Во-первых, нет никаких гарантий, что Сайнс обязательно покинет «Феррари» по истечении нового (ещё не подписанного) контракта. Вполне возможно, мы наблюдаем, как зарождается культовый тандем Леклер – Сайнс, который подобно дуэту Шумахера и Баррикелло на долгие годы отбросит вопросы касательно формирования пилотского состава «Скудерии».

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Во-вторых, даже если Карлос покинет команду из Маранелло, далеко не факт, что руководство «красных» прибегнет к услугам именно Мика. Ведь в ближайшие годы сын Михаэля будет вынужден выступать за дружественных итальянцам середняков – «Хаас» или «Альфа Ромео». В других командах хватает своих кандидатов на потенциально освободившиеся места, и Шумахера там точно не ждут. Поэтому как минимум ещё два сезона Мик будет выступать за не самую боеспособную команду. И чем больше времени он проведёт в середняках, тем сложнее немцу будет выбраться из них – особенно учитывая, как быстро в последнее время молодые таланты добираются до топ-коллективов.

Ещё хуже всё окажется, если Шумахер не просто застрянет в средней группе, но и начнёт проигрывать своим напарникам — так, как это происходит на старте сезона-2022 с Кевином Магнуссеном. При таких результатах руководство «Феррари», очевидно, даже не будет рассматривать сына Красного Барона в качестве одного из кандидатов на вакантное место. Вполне возможно, итальянцами будет найдено временное решение в лице одного из опытных пилотов того времени. А там, глядишь, до главной команды подрастёт кто-то из нынешних талантов академии «Феррари» – тот же Оливер Берман или Артур Леклер. Впрочем, загадывать так далеко сейчас бессмысленно – поживём – увидим.