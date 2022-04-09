Нелепая авария двух рента-драйверов в Ф-1. Стролл и Латифи несут своим командам убытки

Квалификация Гран-при Австралии Формулы-1 была прервана по ходу первого сегмента из-за столкновения Николаса Латифи и Лэнса Стролла. Подобные инциденты в квалификации — редкость, ведь пилоты стараются не мешать друг другу на быстрых кругах, но в данном случае всё пошло не так.

Столкновение двух канадцев

Всё произошло за две минуты до окончания первого сегмента. Николас Латифи готовился к быстрому кругу, когда с командного мостика его проинструктировали пропустить Лэнса Стролла — гонщик «Астон Мартин» был на втором круге серии, но не атаковал, решив получше подготовить резину. Латифи же, заметив, что машина впереди явно не атакует, попытался вернуть себе позицию — на внутренней траектории было место.

И в то мгновение, когда Латифи поравнялся со Строллом, Лэнс сместился ещё немного правее — ближе к внутренней траектории — и влетел в заднее крыло «Уильяма».

В результате контакта заднюю правую подвеску машины Латифи фактически вырвало, а сам автомобиль на высокой скорости бросило в отбойник.

«Понятия не имею, что он делал, но в зеркала он точно не смотрел, — раскритиковал Стролла Латифи. — Я посмотрел запись, и всё очевидно — он повернул меня в тот момент, когда я с ним уже поравнялся». «Он внезапно появился сбоку от меня, — добавил со своей стороны Лэнс. — Думаю, просто момент получился неудачным».

Стролл и сам в итоге не избежал проблем — на его машине была повреждена передняя левая подвеска, а потому канадец в итоге вынужден был припарковать автомобиль на обочине. Зачётного круга Лэнс в этой сессии так и не показал, но получил от судей штраф в три позиции и два штрафных балла к лицензии. Что до Латифи, то он в итоге оказался 19-м и проиграл Албону третью квалификацию подряд.

Авария помогла Феттелю

Как бы парадоксально это ни звучало, но авария, спровоцированная Строллом, помогла Себастьяну Феттелю. Оба гонщика «Астон Мартин» перед квалификацией разбили машины, и механики в последний момент приводили их в порядок. Автомобиль Стролла удалось починить быстрее, и он отправился на трассу, в то время как у Феттеля шансов уже не было.

Но пока трассу очищали от обломков и разбитых машин, у механиков появилось чуть больше времени, и Себ в конце концов выехал на трассу. Особенно блеснуть немцу не удалось, однако Латифи в итоговой классификации он всё же опередил. Так что в каком-то смысле попытка Лэнса не была напрасной.

Латифи не виноват, но ему не легче

В данном инциденте вины Латифи нет: у Николаса попросту не было времени уточнять у команды, идти ли на обгон. Разница в скорости с машиной Стролла была такой, что, останься «Уильямс» позади — у гонщика, скорее всего, не было бы возможности привести шины в рабочее состояние.

Тем не менее это уже третья авария Латифи за последние два этапа — в Джидде, напомним, он разбил машину и в квалификации, и в гонке. Будем надеяться, что механикам удастся восстановить обе машины, однако по бюджету «Уильямса» это всё равно удар — в условиях ограничения расходов каждая запчасть на счету. Кроме того, на фоне слабого старта сезона-2022 у Гроува есть и другие задачи, кроме как постоянно чинить разбитую гонщиком машину.

Если всё пойдёт в том же духе, то не совсем понятно, зачем «Уильямсу» Латифи. Польза от Лэнса Стролла для «Астон Мартин» тоже в данный момент не слишком очевидна.