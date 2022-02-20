6 знаменитых гонщиков «Феррари», о которых вспоминают недостаточно часто

75 лет назад Энцо Феррари лично сел за руль первой «Феррари», произведённой его небольшой компанией. С тех пор итальянская марка стала мировым лидером в производстве машин класса «люкс», а одноимённая гоночная команда одержала сотни побед в самых престижных соревнованиях: Формула-1, «24 часа Ле-Мана», Mille Miglia, «12 часов Себринга»…

За всеми этими достижениями стояли выдающиеся пилоты нескольких поколений, однако волею судеб одни имена со временем покрылись неувядаемой славой, а другие отошли в тень. Сегодня мы предлагаем вспомнить шестерых гонщиков «Феррари», чей вклад в историю команды не оценён по достоинству.

Питер Коллинз: верность команде

Питер Джон Коллинз присоединился к итальянской конюшне в далёком 1956 году по протекции близкого друга и по совместительству боевого пилота «Феррари» Майка Хоторна. Не заработавший до этого ни одного очка англичанин уже во второй гонке разделил второе место с великим Фанхио, а затем и вовсе выиграл две гонки подряд, став лидером чемпионата.

Судьба титула решалась в Италии, и, хотя шансы Коллинза к тому времени были, скорее, математическими, всё же при удачном стечении обстоятельств он мог стать чемпионом мира. Этому способствовал и сход его главного соперника – Фанхио. Версии дальнейших событий расходятся: одни говорят, что Коллинз сам остановил машину и передал её первому номеру команды, заявив, что ещё успеет победить; другие утверждают, что он лишь выполнял приказ из боксов. Как бы то ни было, Питер уступил болид и, по воспоминаниям жены, искренне радовался титулу своего кумира и старшего товарища.

1958 год мог стать триумфом Коллинза. К несчастью, один из самых благородных пилотов в истории Формулы-1 погиб на коварном «Нюрбургринге». Титул же с перевесом в одно очко завоевал его лучший друг – Хоторн.

Фото: Michael Hardy/Getty Images

Тони Брукс: дантист

Чарльз Энтони Стэндиш Брукс в обычной жизни учился на зубного врача. Гонки были его хобби, которому он страстно предавался – настолько страстно, что в 1957-м стал напарником самого Стирлинга Мосса. Вдвоём они разделили первую победу британской команды на домашнем Гран-при в Эйнтри, за которой последовали ещё три победы и третье место в чемпионате 1958 года.

В следующем сезоне Тони выступал уже за «Феррари», добился двух побед и приехал в американский Себринг с шансами на титул. На старте в него врезался напарник по команде Вольфганг фон Трипс, и осторожный Брукс отправился в боксы, чтобы проверить машину. Эта заминка лишила его чемпионской короны и места в «Феррари», но даже спустя годы англичанин по-прежнему считал, что поступил правильно. Собственная жизнь оказалась для Тони ценнее амбиций.

После пары неудачных сезонов Энтони Брукс променял гонки на собственную автомастерскую, причём сделал он это как раз накануне расцвета его последней команды – «БРМ».

Тони Брукс Фото: Keystone/Getty Images

Вольфганг фон Трипс: голубая кровь

Приставка «фон» была неслучайной: Трипс был потомственным аристократом, графом, родившимся в фамильном замке и не знавшим отказа ни в чём. Его любовью была скорость, и хотя надёжностью юный немец похвастаться не мог, его талант впечатлил Энцо Феррари, пригласившего немца к себе в команду.

Таффи (так его прозвал Майк Хоторн) шёл к победам несколько лет, пока в 1961 году всё наконец не сложилось. Победа в знаменитой Targa Florio, ещё две – в Гран-при, и титул был уже почти в руках у фон Трипса.

На Гран-при Италии немец стартовал с поул-позишен. Увы, в конце второго круга граф не поделил трассу с Джимом Кларком и погиб в ужасной аварии, унёсшей жизни полутора десятков зрителей. Чемпионом мира стал американец Фил Хилл, которому победа совсем не принесла радости.

Клей Регаццони: жить и гоняться

Джанклаудио Джузеппе Регаццони хоть и имел итальянские корни, но родился в Швейцарии и до сих пор является самым успешным представителем этой страны в автогонках. Только в 31 год Регаццони выиграл Формулу-2 (возраст, совершенно немыслимый для современных гонщиков) и сразу же попал в «Феррари».

В первом сезоне швейцарец выиграл гонку в Монце и закрепился в «Скудерии» надолго. Именно он порекомендовал Энцо Феррари юного Ники Лауду, который уже через год стал чемпионом мира, опередив Регаццони. Впрочем, Клей не переживал: «Я никогда не думал о том, как стать чемпионом мира. …> Мне нравился сам процесс. Жить и гоняться – этого мне было достаточно…».

Фото: Getty Images

Лишь раз Регаццони был близок к титулу: в 1974 году он уступил всего два очка Эмерсону Фиттипальди, но стал героем в Италии. Из «Феррари» гонщик, помогший команде завоевать два Кубка конструкторов, перешёл в частные команды, где отметился первой победой «Уильямса».

На Гран-при США 1980 года Регаццони попал в серьёзную аварию и всю оставшуюся жизнь был прикован к инвалидному креслу. По трагическому совпадению 15 декабря 2006 года великий пилот погиб в дорожной аварии.

Дидье Пирони

Имя Дидье Пирони печально известно большинству поклонников Формулы-1. В течение многих лет француза обвиняли в гибели звезды «Феррари» Жиля Вильнёва, однако история Пирони в итальянском коллективе вовсе не так однозначна.

Дидье с самого начала пришлось трудно, ведь напарник был не просто огромным талантом, но и любимчиком самого Энцо Феррари. Выступая всегда на пределе возможностей, Жиль добивался побед там, где это казалось невозможным. Скромные девять очков в сезоне 1981 года против двух побед у Вильнева, казалось, расставили приоритеты в команде.

И всё же Пирони был не робкого десятка: он уже доказал, что попал в Формулу-1 неслучайно, так что, когда представился шанс отличиться, француз им воспользовался. Этим шансом стал Гран-при Сан-Марино, во время которого Пирони вырвал победу у канадца буквально из-под носа. Это вызвало гнев со стороны Вильнёва, полагавшего, что Дидье нарушил предстартовые договорённости. С другой стороны, свидетельства членов команды и руководства «Феррари» крайне неоднозначны и указывают на то, что командной тактики в тот день могло и не быть, а значит, Пирони действовал честно.

Как бы то ни было, обида переросла во вражду, а вскоре Жиль, пытаясь превзойти время бывшего друга, разбился. Это был первый тяжёлый удар для француза. Затем в Канаде в него сзади врезался молодой Риккардо Палетти – итальянец погиб на месте. Наконец, в Германии и сам Пирони попал в страшную аварию, лишившись возможности управлять автомобилем Формулы-1.

Дидье не сдавался: восстановившись, он подумывал о возвращении, даже проводил тесты, но потом переключился на водные виды спорта. В 1987 году, во время гонки на катерах, судно бывшего гонщика перевернулось от волны, поднятой танкером, – вся команда погибла. А всего через несколько месяцев у него родились близнецы, названные в честь двух друзей – Жиля и Дидье.

Лука Бадоер

Последний герой нашей сегодняшней истории не заработал ни одного очка в рамках чемпионата мира и всего дважды выступал за «Феррари». Вклад Луки Бадоера был, может, и незаметен, но от этого не менее важен, чем достижения основных пилотов: Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло.

Всё дело в том, что на протяжении 12 лет Лука Бадоер, чемпион Формулы-3000, являлся главным тестером «Феррари». Суммарно он проехал больше кругов, чем оба призовых гонщика вместе взятых. Ходили слухи, что порой итальянец демонстрировал лучшее время, чем сам Красный Барон, а Лука раз за разом отклонял предложения других команд в надежде заменить кого-то из действующих пилотов.

Лука ди Монтедземоло, Михаэль Шумахер, Эдди Ирвайн и Лука Бадоер на презентации F399 Фото: Getty Images

Такая возможность действительно выпала: когда срочно потребовалось заменить травмированного Фелипе Массу, руководство призвало на помощь именно Бадоера. Увы, годы, проведённые вне Гран-при и реальной борьбы, не прошли даром: в гоночных условиях итальянец провалился и вскоре его самого заменили. При этом пришедший на смену Луке опытнейший Джанкарло Физикелла — сразу после поул-позишен на Гран-при Бельгии за рулём скромной «Форс Индия» – тоже не показал за рулём «Феррари» ничего особенного, тем самым немного восстановив репутацию коллеги.

Лука Бадоер завершил карьеру в 2010 году, став по количеству нерезультативных финишей самым неудачливым пилотом за всю историю Формулы-1. Но восемь Кубков конструкторов и дружба с Михаэлем Шумахером говорят сами за себя.