Стратеги «Феррари» опять чудят, а Хэмилтон подставил Расселла. Итоги Гран-при Японии

Гонку в Японии за явным преимуществом выиграл Макс Ферстаппен — лидер чемпионата настолько стремительно отрывался от пелотона, что лишь изредка попадал в телетрансляцию. Но это и неудивительно: позади голландца было немало интересных событий. Так, в начале заезда Льюис Хэмилтон вывез за пределы трассы собственного напарника, а в концовке Карлосу Сайнсу пришлось исправлять тактический просчёт «Феррари».

Подводим итоги 17-го этапа Формулы-1.

Хэмилтон подставил Расселла…

В Японии Джордж Расселл был единственным, кто рискнул проехать гонку с одним пит-стопом. Его стратегия изначально была направлена на экономное обращение с резиной за счёт чуть более скромного, чем у других, темпа. И после старта всё должно было сложиться как надо: пусть Алонсо с Пересом вырвались вперёд, Расселл мог держаться на отдалении от Хэмилтона на традиционной и более агрессивной тактике, ехать в своём темпе и беречь шины.

Однако на рестарте Льюису не удалось оторваться от напарника — на пятом круге Расселл опередил экс-чемпиона в шикане в конце круга, но затем пропустил контратаку в первом повороте. А прямо перед своим первым пит-стопом Хэмилтон зацепил гравий, вновь подпустил напарника и позже вывез его за пределы трассы в «Ложке». Эти эпизоды наверняка стоили Джорджу пары-тройки секунд — или даже больше, если учесть повышенный износ резины при близком преследовании другой машины.

Хэмилтон выдавливает Расселла в «Ложке» Фото: twitter.com/f1

После остановки в боксах примерно на середине дистанции Расселл уступал Сайнсу чуть более 13 секунд, а Хэмилтону — 8,6. На свежей резине Джордж стремительно отыгрывал время, но к 40-му кругу шины начали изнашиваться, и теперь уже соперники были быстрее. За 12 кругов до финиша Расселл уступил Пиастри и выпал из топ-3, ещё через три вперёд вышел Леклер, а Хэмилтона Джордж пропускал, когда до конца гонки оставалось менее пяти кругов.

Как позже расскажет Расселл, в «Мерседесе» рассчитывали на появление автомобиля безопасности или на красные флаги, что помогло бы гонщику удержаться в топ-3. Однако и без этого у Джорджа был шанс закончить гонку выше седьмого места — но ему ещё в начале заезда помешал Хэмилтон, когда вынудил напарника в начале гонки отдать лишние секунды.

Расселл был единственным на тактике одного пит-стопа Фото: Clive Mason/Getty Images

В концовке Пиастри отыгрывал у Расселла по секунде с круга, и в теории этот обгон мог состояться не на 41-м, а на 43-м круге. Соответственно, Леклеру удалось бы выйти вперёд не на 45-м, а на 48-м, а это означает, что борьба с Хэмилтоном и Сайнсом была бы уже на самых последних кругах. Более того, расход резины у преследователей Джорджа тоже был бы выше, и в теории гонщики «Мерседеса» могли финишировать на пятом и шестом местах вместо пятого и седьмого.

После финиша Хэмилтон признал, что на первом отрезке допускал ошибки — он объяснил их тем, что из-за нехватки прижимной силы возникла недостаточная поворачиваемость. Льюис, разумеется, не специально тормозил Расселла, но он знал, что, оказавшись позади напарника, у которого тактика одного пит-стопа, рискует потерять всю гонку, а потому отбивался изо всех сил. Тем не менее факт остаётся фактом — экс-чемпион добавил напарнику проблем.

…а «Феррари» лишила Сайнса пятого места

Если тактика Расселла понятна, то в случае с Сайнсом к «Феррари» есть определённые вопросы. Испанец выбрал ту же тактику, что и Шарль Леклер: два отрезка на «медиуме» и финиш на «харде». Вплоть до 34-го круга всё шло по плану — гонщики «Феррари» занимали четвёртое и пятое места, а Леклер поехал на второй пит-стоп. А вот второй пит-стоп Карлоса почему-то решили отложить.

Остановись Сайнс на следующем после Леклера круге, на трассу он вернулся бы сразу за ним — в пятисекундный разрыв между Шарлем и Хэмилтоном. На деле же Карлос поехал в боксы на четыре круга позже напарника, когда отрыв от Льюиса сократился с 23 секунд до 17. Это был бы логичный ход, если бы испанец финишировал на «софте», но он-то заканчивал гонку на жёстких шинах.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс Фото: Clive Mason/Getty Images

Второй отрезок на «медиуме» для Сайнса в итоге составил 20 кругов, а на «хард» он перешёл, когда до финиша оставалось 15. У стратегов был шанс рискнуть и поставить Карлосу «софт» на последнем пит-стопе, но у него остались лишь уже использовавшиеся ранее комплекты — и, похоже, именно это склонило команду к более жёсткому составу.

Так или иначе, лишние три круга на изношенном «медиуме» стоили Сайнсу пятого места. Возможно, и на 35-м круге Карлос выехал бы позади Хэмилтона, но даже в таком случае разрыв был бы минимальным. За счёт преимущества «Феррари» над «Мерседесом» испанец почти гарантированно опередил бы Льюиса, а затем через круг-другой после Леклера прошёл бы и Расселла. Но в итоге, застряв за Джорджем, дотянуться до Хэмилтона Сайнс уже не успел.

«Астон Мартин» уже не тот

Страдания «Астон Мартин» продолжаются. В начале года команда Лоуренса Стролла была второй по скорости и после шести этапов опережала «Мерседес» и «Феррари». Теперь же AMR23 — пятая-шестая по скорости машина на стартовой решётке. Так, Джорджу Расселлу, последнему из пилотов команд большой четвёрки на финише, Фернандо Алонсо проиграл более 17 секунд.

Алонсо всё чаще сражается с середняками, а не с лидерами Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» откатился уже на четвёртое место и почти наверняка пропустит до конца года «Макларен». В данный момент разрыв составляет 49 очков, при этом только в двух последних гонках «Макларен» отыграл 53 балла. Правда, в условиях нынешнего регламента это не то чтобы так уж плохо — чем ниже команда в Кубке конструкторов, тем больше у неё времени на работу в аэродинамической трубе.

«Ред Булл» — чемпион. Что дальше?

Победа Ферстаппена в Японии позволила «Ред Булл» за шесть гонок до конца сезона гарантировать себе первое место Кубка конструкторов. Это, к слову, уже шестой титул «Ред Булл» — за всю историю Формулы-1 только пять команд выигрывали чаще. Что до самого Макса, то он почти наверняка оформит своё третье чемпионство уже в Катаре — ему достаточно шестого места в спринте при любом результате Переса.

В «Ред Булл» празднуют шестой Кубок конструкторов Фото: Clive Mason/Getty Images

Главной спортивной интригой теперь можно считать борьбу «Мерседеса» и «Феррари» за второе место Кубка конструкторов. Если же говорить о борьбе в личном зачёте, то в теории у Алонсо ещё есть шанс опередить Хэмилтона, но на фоне отставания «Астон Мартин» от «Мерседеса» это выглядит маловероятно. Зато может разгореться битва за вице-чемпионство — если Серхио Перес и в оставшихся гонках поедет так же, как в Японии, 33 очка запаса от Хэмилтона ему не хватит.