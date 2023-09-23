И такого пилота правда хотят оставить?! 8 аварий новичка-американца в Формуле-1

Одним из самых громких событий квалификации Гран-при Японии стала авария Логана Сарджента в самом начале первого сегмента. Машина американца в последнем повороте соскользнула в гравий и на высокой скорости врезалась в отбойники.

Дебютанту можно было бы простить ошибку, но это уже четвёртый уикенд подряд, когда Сарджент становится участником инцидентов той или иной степени тяжести. На фоне очередной аварии вспоминаем другие инциденты американца в этом сезоне.

Разбитый сезон

Удивительно, но начался сезон для Логана относительно неплохо. В Бахрейне он стал лучшим дебютантом в квалификации и добрался до финиша на 12-й позиции. На этапе в Саудовской Аравии у Сарджента возникли проблемы в квалификации (ни одного чистого круга в Q1), но в гонке он вновь смотрелся довольно прилично — 16-е место на финише.

Первый инцидент с участием американца произошёл в Мельбурне, когда на рестарте Логан промахнулся на торможении и влетел в Ника де Вриса. Впрочем, в том случае новичка можно было понять — после долгого периода красных флагов шины были холодные, не рассчитать было проще простого. Кроме того, одним из главных антигероев той гонки был Алекс Албон, который ехал шестым, но на ровном месте улетел в отбойники.

Авария Сарджента в Баку Фото: twitter.com/f1

Первой же по-настоящему крупной аварией Сарджента в Формуле-1 стал вылет в спринт-квалификации в Баку. Американцу не удалось поместиться в 16-м повороте, он ударился о стену, разворотил заднюю подвеску и не смог выступить в короткой гонке. Справедливости ради отметим, что шансов на финиш в топ-8 в спринте у дебютанта было минимум — даже Албон закончил тот заезд только девятым.

На следующем этапе — своём домашнем Гран-при Майами — Сарджент уже на первом круге лишился переднего антикрыла и испортил себе гонку. «Я расположил машину там, где не должен был», — признал после финиша пилот. В Монако Логан избежал инцидентов, но разложил машину в финальной тренировке в Испании, не рассчитав скорость в последнем повороте.

Вылет в Барселоне Фото: twitter.com/f1

После этого американцу удалось собраться. В Канаде и Австрии аварий не было, а в Великобритании Сарджент занял 11-е место, завоевав свой лучший на данный момент результат. Но затем был Гран-при Бельгии и ещё одна авария — в первой тренировке на торможении в «Ле Комб» «Уильямс» потащило мимо поворота прямо в стену.

В Зандворте Сарджент дважды разбивал машину. Сначала американца развернуло в квалификации, в которой он впервые вышел в финал, а на следующий день машину сорвало в шестом повороте — в обоих случаях гонщик на высокой скорости врезался в заграждения. Правда, как выяснилось немного позднее, вылет в гонке был спровоцирован отказом гидравлики после касания одного из поребриков — так что особой вины пилота в этом эпизоде не было.

Машина Сарджента после аварии в квалификации в Зандворте Фото: Peter Fox/Getty Images

Наконец, в Монце у Логана произошёл контакт с Валттери Боттасом, за который американец получил штраф в пять секунд. В данном случае обошлось без серьёзных повреждений, оба гонщика добрались до финиша, тем не менее инцидент есть инцидент. В Сингапуре Сарджент промахивается на одном из торможений и разбивает себе носовой обтекатель, а в Японии вылетает в отбойники уже на первом быстром круге квалификации.

Таким образом, в 16 состоявшихся этапах сезона (если считать Японию) Сарджент по меньшей мере восемь раз (если не считать Италию) попадал в достаточно крупные аварии и разбивал машину. То есть в среднем Логан улетает с трассы через раз — и это просто удручающая статистика. В то же время нельзя сказать, что Сарджент — совсем уж бесталанный.

Скорость у Логана есть. По крайней мере была

В 2017 году он был третьим в британской Ф-4 и лишь 20 очков уступил Оскару Пиастри (чемпионом тогда стал Джейми Кэролайн, у которого не было денег на дальнейшее развитие карьеры). Спустя три года Сарджент вновь боролся с Пиастри — уже в Формуле-3, и теперь уступил ему лишь четыре очка. Правда, для Логана это был уже второй сезон в серии, в то время как Оскар только-только в неё пришёл.

В общей сложности Сарджент провёл в Ф-3 три года и только в 2022-м дебютировал в Формуле-2. Причём Логан и в ней смотрелся неплохо: выиграл две длинные гонки и занял четвёртое место в чемпионате, уступив лишь один балл более опытному в этой серии Лиаму Лоусону.

Сарджент после аварии в Японии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сейчас ясно, что переход в Формулу-1 в этом году был поспешным. Гонщику не хватает опыта и уверенности, а с каждой ошибкой он испытывает лишь ещё больше давления — и тем самым провоцирует новые промахи. Если добавить сюда стабильное отставание от Албона в гоночном темпе, становится совершенно непонятно, почему в «Уильямсе» хотят продлить с гонщиком контракт.

Вероятно, в Гроуве верят в потенциал Логана и не хотят добивать его карьеру — если Сарджент потеряет сейчас место в «Уильямсе», то в Формуле-1 мы его почти наверняка больше никогда не увидим. С другой стороны, без места на сезон-2024 остаётся Лиам Лоусон, который очень здорово показал себя, заменяя Даниэля Риккардо. Да и Мик Шумахер по-прежнему на скамейке запасных, хотя даже он попадал в аварии не так часто.