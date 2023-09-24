«Ред Булл» — чемпион за шесть Гран-при до конца! Не помешало даже безумие Переса

Традиционный утренний этап осенней части сезона Формулы-1, Гран-при Японии, с самого начала уикенда намекал на то, что самой интересной борьбой на трассе, вероятно, будет сражение за подиум. В отличие от того, что было неделю назад в Сингапуре, в этот раз с пятницы Макс Ферстаппен доминировал на трассе, так что вопрос о победителе как будто был снят ещё до старта гонки.

Контактный старт

Как говорил Рон Деннис, чтобы финишировать первым, нужно финишировать. А для этого нужно было по меньшей мере неплохо стартовать. И на старте Ферстаппен сохранил позицию, несмотря на то что оба «Макларена» рванули с места очень неплохо. Ландо Норрис опередил напарника и вышел на вторую позицию, позади же провалился Перес, откатившийся на седьмую позицию после контакта с Льюисом Хэмилтоном. Отлично стартовал Фернандо Алонсо — двукратный победитель Гран-при Японии опередил оба «Мерседеса» и Цуноду.

Во второй половине пелотона произошёл небольшой завал — Окон, Боттас и Албон на рывке к первому повороту шли три в ряд, Окон дёрнулся в сторону Валттери и отправил финна в Албона. Все трое получили повреждения, досталось в этой ситуации и Чжоу. Все продолжили гонку после заезда на пит-лейн, а на трассе появилась машина безопасности из-за обломков на трассе. В боксы нырнул и Серхио Перес для замены переднего крыла.

33 несчастья Переса

Машина безопасности вскоре покинула трассу, на рестарте лидеры сохранили позиции. Позади произошёл контакт между Боттасом и Сарджентом, а в десятке сильнейших достаточно жёсткое сражение устроили Хэмилтон и Расселл: Льюис зацепил обочину, подпустил к себе Расселла, однако достаточно жёстко отбил атаку со стороны напарника.

Ферстаппен достаточно быстро оторвался от «Макларенов» на две с половиной секунды, ситуация в десятке к десятому кругу стабилизировалась. Гонка перешла в тактическое русло, правда, среди лидеров только у Алонсо был «софт», остальные стартовали на «медиуме».

Позади штрафы получили Перес и Сарджент — Чеко допустил нарушение под машиной безопасности, а Логан закончил мучения Боттаса после стартовой аварии в этой гонке, отправив того в гравий.

Алонсо первым из лидеров нырнул на свой пит-стоп, а в этот момент продолжил свои приключения Перес, устроив дайв-бомбу при обгоне Магнуссена и просто въехав в заднее левое колесо датчанина. Вторую гонку подряд Перес собирает буквально все проблемы, которые только можно.

Тактическое разнообразие

Первым из лидеров на «медиуме» в боксы нырнул Оскар Пиастри, а Серхио Перес закончил свои мучения, сойдя с трассы после повреждений в череде инцидентов. Примечательно, что перед сходом Перес чуть не вынес ещё и один из «Макларенов».

После волны пит-стопов у лидеров произошёл размен позициями между гонщиками «Макларена»: Пиастри заезжал в боксы под виртуальной машиной безопасности, так что смог пройти своего напарника и выйти на вторую позицию. Однако темп у австралийца был хуже, и после неоднократных призывов Норриса по радио Оскара попросили пропустить сокомандника обратно.

Примечательно, что в «Макларене» выбрали альтернативную стратегию, перейдя на «хард» с «медиума», в то время как Ферстаппен и пилоты «Феррари» сменили «жёлтые ободки» на такие же, но свежее. Через несколько кругов после пит-стопов закончил гонку досрочно из-за технических проблем Лэнс Стролл.

Ещё более альтернативный подход к тактике выбрали в «Мерседесе» — Расселл сменил свой «медиум» на восемь кругов позже, чем напарник, так что для Джорджа в «Мерседесе» выбрали тактику одного пит-стопа.

К середине гонки мы потеряли ещё две машины: сначала сошёл Сарджент, а затем и Албон. Гонка «Уильямса» в Японии закончилась совершенно бесславно. Любопытно, но в «Ред Булл» приняли решение вернуть Серхио Переса на трассу, чтобы он отстоял свой штраф в Японии и не получил его в виде позиций на стартовой решётке в Катаре.

В «Мерседесе» придумали странную тактику

Вторую волну пит-стопов открыли Леклер и Хэмилтон, перейдя на «хард». То же самое кругом позднее сделал Пиастри, а затем и Норрис — несмотря на альтернативную стратегию по шинам, в команде выбрали две остановки в боксах. Странную стратегию выбрали в «Феррари», протянув с пит-стопом Сайнса и в итоге пустив вперёд Хэмилтона.

Оба «Макларена» справились с сопротивлением Расселла, вернувшись на двойной подиум, вскоре до Расселла добрался и Леклер, достаточно быстро справившись с британцем. Практически сразу до Джорджа доехал и Хэмилтон, к этой паре подобрался и Карлос Сайнс.

В «Мерседесе» разменяли позициями Хэмилтона и Расселла, тактика одного пит-стопа у Джорджа совершенно не сработала. Молодой британец пустил вперёд и Сайнса, Карлос отправился в погоню за Хэмилтоном, но так Льиюса и не достал.

«Ред Булл» в шестой раз в истории выиграл Кубок конструкторов!

Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 48-й в карьере и 13-й в нынешнем сезоне. Кроме того, даже несмотря на сход Переса, «Мерседес» набрал лишь 16 очков, что позволило «Ред Булл» досрочно выиграть Кубок конструкторов. «Макларен» завоевал двойной подиум — Норрис финишировал вторым, а Пиастри третьим. Пятёрку сильнейших замкнули Леклер и Хэмилтон. В десятку также попали Сайнс, Расселл, Алонсо, Гасли и Окон.

Гонка в Японии получилась насыщенной на события, пусть Ферстаппен и не подпустил никого к борьбе за победу. Выиграть титул досрочно в Японии в личном зачёте не удалось, но, судя по всему, уже в Катаре через две недели Ферстаппен официально станет трёхкратным чемпионом мира.