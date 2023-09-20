Хватит позориться! Сыну владельца «Астон Мартин» пора уходить из Формулы-1

В этом сезоне Лэнс Стролл получил наиболее конкурентоспособную технику в своей формульной карьере. Казалось бы, перед канадцем открылся путь к борьбе за высокие позиции, но нет – предоставленной возможностью Лэнс не особо пользуется. В этом году Стролл чередует невзрачные гонки с яркими фейлами. За примерами далеко ходить не придётся: в прошлую субботу он разбил машину в квалификации, из-за чего даже не вышел на старт гонки.

В этом году канадец проводит уже седьмой сезон в Ф-1, и пока что своими выступлениями он и близко не оправдывает вложенные в его карьеру средства, да и предпосылки для глобального прогресса не наблюдаются. Судя по всему, Лэнсу Строллу пора уходить из Формулы-1. Вот три основных аргумента.

Стролл не тянет уровень топ-команды

Конечно, «выгоняем» Лэнса из Формулы-1 мы вовсе не на основании его многочисленных фейлов. Как показывает история, даже талантливые пилоты могут допускать курьёзные ошибки. Что уж говорить, если даже среди «крашеров» есть вполне способные гонщики — Джоди Шектер, Ральф Шумахер, Ромен Грожан тому примеры.

Главная проблема Стролла — убери все его глупые ошибки, и мы получим невзрачного пилота уровня «чуть ниже среднего». За те семь лет, что Лэнс провёл в Ф-1, он не показал ничего сверхвыдающегося. Более-менее прилично канадец смотрелся разве что в «Уильямсе» – на фоне утратившего мотивацию Массы и дебютанта Сироткина, да и то Сергею он проиграл квалификационную дуэль.

Оказавшись в «Рейсинг Пойнт», Стролл получил в распоряжение более конкурентоспособную технику, а заодно и более сильного напарника. Во внутрикомандном сражении с Серхио Пересом канадец потерпел разгромное поражение. Определённые надежды касательно профессионального роста Лэнса мог вызвать двухлетний отрезок, когда его товарищем по команде был именитый ветеран Себастьян Феттель. Да, Стролл по-прежнему уступал напарнику как по чистой скорости на одном круге, так и по гоночному темпу, но разгромом уже не пахло. Лэнс относительно достойно смотрелся на фоне немецкого чемпиона. Казалось бы, Стролл прибавил в опыте и готов прогрессировать дальше, но текущий сезон разбил все иллюзии, касающиеся гоночного потенциала канадца.

Фернандо Алонсо наглядно продемонстрировал мощь болида AMR23 – шесть подиумов в первых восьми гонках. В дальнейшем темп «Астон Мартин» несколько просел – «Мерседес» и «Феррари» лучше поработали с обновлениями, и статус второй силы пелотона стал кочевать от команды к команде. Тем не менее Алонсо всё равно продолжал выжимать максимум из машины: вплоть до Гран-при Сингапура (15-й этап сезона) Фернандо набирал очки в каждой гонке.

Что же до Стролла, то он и близко не соответствовал статусу команды, которая способна бороться за высокие места. Как нельзя лучше неудачи Стролла отражает тот факт, что на пьедестале почёта в этом сезоне побывали 10 разных пилотов. Лэнса в их числе нет, и это при том, что примерно в половине прошедших гонок он имел в распоряжении второй по скорости болид пелотона.

В этом сезоне Стролл отмечает только подиумы напарника Фото: Clive Mason/Getty Images

В общем, уровень топ-команды Стролл не тянет. И ведь самое ироничное, что именно способный бороться за победы коллектив так рьяно пытается построить его отец. Во имя карьерных перспектив сына Лоуренс Стролл вложил немалые деньги в проект «Астон Мартин», провёл внушительную работу на трансферном рынке, переманив несколько топовых инженеров. Со стороны всё это выглядит так, будто Стролл-младший собирается оставаться в Ф-1 до победного конца – пока команда его отца не построит «самовоз», который наконец откроет ему дорогу к победам.

Если подобный план действительно существует, надёжным его назвать не получится. Какую быструю машину ни построили бы конструкторы, но, если пилот не будет выжимать из неё максимум, ничего не получится. За примерами далеко ходить не придётся. Взять того же Макса Ферстаппена, который в этом году переписывает один рекорд за другим. Да, в его распоряжении один из самых доминирующих болидов в истории Ф-1, но ведь и сам голландец демонстрирует нереально стабильный пилотаж, практически не допуская ошибок. Тот же Перес далеко не всегда поднимается на пьедестал. Тот самый Перес, который камня на камне не оставил от Стролла, будучи его напарником в «Рейсинг Пойнт».

Стоит ли Лоуренсу Строллу вкладывать кучу денег в проект «Астон Мартин», если его сын банально не соответствует уровню топ-команды? Думаю, это риторический вопрос.

Лэнс тормозит развитие «Астон Мартин»

Раз уж мы заговорили об отце Лэнса, нелишним будет поразмышлять о будущем команды «Астон Мартин». На данный момент именно Лоуренс Стролл видится главным пострадавшим во всей этой истории.

Денег в гоночную конюшню Лоуренс вложил очень много. Что делать канадскому бизнесмену с проектом «Астон Мартин», когда его сын наиграется в пилота Ф-1 – вопрос хороший. По сути, у Стролла-старшего будет два пути: или продать команду, или продолжить развитие гоночной конюшни уже без цели вырастить сына-чемпиона.

Учитывая строительство новой базы, намёки на стратегию долгосрочного развития команды, а также тесные связи Лоуренса Стролла с концерном, логично предположить, что второй вариант ему ближе. Стало быть, проект «Астон Мартин» будет жить и после ухода Лэнса из Формулы-1.

Лэнс Стролл и Лоуренс Стролл Фото: Clive Mason/Getty Images

Если Стролл-старший действительно нацелен на развитие команды, ему явно стоит подумать о целесообразности нахождения сына в одном из зелёных болидов. В этом сезоне Алонсо практически в одиночку тащит «Астон Мартин» в Кубке конструкторов – испанец набрал 78% всех очков команды!

Простая математика: если бы в этом году в составе «Астон Мартин» выступали два Стролла, коллектив из Сильверстоуна на данный момент имел бы в своём активе 94 очка – пятое место в Кубке конструкторов в опасной близости от идущей шестой «Альпин» (81 очко). Будь в напарниках у Алонсо условный Албон или Гасли, «Астон Мартин» вполне смог бы побороться с «Феррари» и «Мерседесом» за второе место в командном зачёте. Но, увы, реальность такова, что зелёным AMR23 управляет Стролл.

До тех пор, пока Лэнс будет пускать прахом усилия инженеров, его отец может забыть о каком-либо соперничестве с топ-командами – одной машиной сражаться трудно.

В Формуле-1 Стролл теряет время. Пора развиваться в другой серии

Будем откровенны, своего потолка в Формуле-1 Стролл-младший уже достиг. Сегодня он, по сути, топчется на месте в золотой клетке, теряя время, силы и энергию, которые мог бы потратить на развитие в другом гоночном чемпионате.

История помнит множество пилотов, которые не блистали в Ф-1, но смогли построить успешную карьеру за её пределами. Взять того же Маркуса Эрикссона. У шведа совсем не задалось в «Королевских гонках», но в IndyCar он смог удачно перезагрузить карьеру: в прошлом году Маркус выиграл «Инди-500», а также вёл борьбу за титул. Помимо «американской формулы», также можно подумать о WEC. Хартли, Буэми, Кобаяси – свежие примеры экс-пилотов Ф-1, побеждавших на «24 часах Ле-Мана». К тому же ходят слухи о готовящемся пришествии «Астон Мартин» в класс гиперкаров. Уровень WEC Лэнс вполне потянет.

В общем, добиться успеха за пределами Ф-1 Строллу будет куда проще. И чем скорее он это поймёт, тем проще будет и ему, и его отцу, и команде «Астон Мартин».