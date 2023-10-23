Суперновичок провалился, Расселл — так себе. Оценки за Гран-при США Формулы-1

19-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Прорыв с шестого места на старте — это красиво, однако на третьем ряду Макс оказался из-за собственных ошибок. Сначала Ферстаппен заблокировал колёса в первом повороте, а затем в попытке исправить свой промах выехал за пределы трассы. Тем не менее за счёт того, что на фоне проблем с тормозами голландец устоял под натиском Хэмилтона, он заслужил почти максимальный балл.

Льюис Хэмилтон — 9

В борьбе с Ферстаппеном экс-чемпион проиграл из-за стратегов, однако кое-какие помарки допускал и сам Льюис. В пятничной квалификации он потерял на втором секторе финальной попытки (и тем самым упустил шанс стартовать с первого ряда), а перед первым пит-стопом заблокировал колёса и отдал ещё около секунды. Если бы не эти два момента, у Хэмилтона было бы больше шансов обогнать Ферстаппена. Правда, потом Льюис всё равно был бы дисквалифицирован…

Ландо Норрис — 8,5

Ландо в квалификации тоже не был идеален и признал, что в пятницу мог опередить Ферстаппена, если бы не допускал помарок. Кроме того, на старте в спринте Норрис пропустил Сайнса, который стартовал на «софте», но на две позиции ниже. Испанца Ландо контратаковал, но из-за потерянного времени не смог под финиш пройти Леклера. В воскресенье же британец сделал всё, что мог — сдержать «Ред Булл» или «Мерседес» было нереально.

Шарль Леклер — 8

Ставка «Феррари» на стратегию одного пит-стопа не оправдалась — 33 круга даже для «харда» оказались слишком большим отрезком. В то же время, если бы риск всё-таки оправдался, Леклер смог бы удержаться на четвёртой позиции. Кроме того, стоит отметить по-настоящему классные квалификации Шарля — в обоих заездах он стартовал с первого ряда, а в пятницу, несмотря на помарку на финальном секторе, принёс «Феррари» четвёртый поул в сезоне.

Стратегия Леклера оказалась ошибочной Фото: Chris Graythen/Getty Images

Пьер Гасли — 8

Гасли в этот уикенд дважды опережал Окона в квалификациях и в обеих гонках набирал максимально возможное, учитывая скорость «Альпин», количество очков. Правда, на старте воскресной гонки Пьер потерял сразу три позиции, и, если бы не проблемы Пиастри с Оконом и дисквалификации двух пилотов, он почти наверняка оказался бы в самом конце топ-10. Тем не менее, как сказал сам француз, это был его самый сильный уикенд в сезоне.

Фернандо Алонсо — 8

Если бы не повреждения машины, у Алонсо были бы все шансы побороться с Гасли за шестое (с учётом дисквалификации Хэмилтона и Леклера) место: на свежем «харде» испанец отыгрывал у Пьера по полсекунды с круга и в концовке оказался бы непосредственно позади него. Что именно произошло с днищем на болиде Фернандо, мы не знаем, так что винить экс-чемпиона в проблемах не будем.

Лэнс Стролл — 7,5

Прорыв с пит-лейна на девятое место, которое по решению судей превратилось в седьмое, — отличное достижение. В пяти предыдущих гонках Лэнсу не удавалось пробиться в топ-10, но полоса неудач, будем надеяться, позади. В то же время не стоит забывать, что в обеих квалификациях Стролл был позади Алонсо — причём в пятницу разрыв превысил 0,3 секунды.

Юки Цунода — 7,5

Японец провёл в Остине отличную гонку и почти всю дистанцию держался позади Пьера Гасли — лишь под финиш «Альфа Таури» прошли Алонсо со Строллом. Тем не менее в итоговой классификации Юки оказался на восьмой позиции и вместе с бонусом за быстрейший круг набрал пять очков — это самый результативный уикенд команды из Фаэнцы в нынешнем сезоне.

Уикенд в Остине для Цуноды стал самым результативным в сезоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Александер Албон — 7,5

В пятничной квалификации Албону блеснуть не удалось, а в спринте Алекс остановился в 0,3 секунды от зачётной восьмёрки. Тем не менее таец провёл отличную гонку и финишировал на 11-й позиции, которая в итоге стала девятой. «Трасса Америк» не слишком подходит «Уильямсу», но уверенный и безошибочный пилотаж позволил набрать первые после Монцы очки.

Карлос Сайнс — 7

На протяжении всего уикенда испанец был в тени напарника и уступал ему в квалификациях по две с лишним десятые секунды. В то же время Сайнс неплохо справился с «софтом» в спринте и даже сохранил своё четвёртое место, а в воскресной гонке вырвался на старте в топ-3. Впрочем, пройти Леклера, если бы тот был на тактике двух пит-стопов, Карлосу не удалось бы.

Джордж Расселл — 6,5

У Расселла в Остине возникло слишком много проблем. В пятничной квалификации он ошибся на первом секторе последней попытки, в субботу получил два штрафа, а в воскресенье провалился на старте с пятого места на восьмое. В итоге среди пилотов команд «большой четвёрки» Джордж финишировал последним и уступил даже Леклеру, который еле финишировал на изношенном «харде».

Логан Сарджент — 6,5

В пятничной квалификации Сарджент был на полсекунды медленнее Албона, а на первом круге воскресной гонки пропустил стартовавшего с пит-лейна Магнуссена. Однако Логан смог собраться и показать достаточно высокий темп, чтобы опередить пилотов «Альфа Ромео» и Хюлькенберга, так что в конце концов этот уикенд стал для американца одним из лучших в сезоне. И принёс первый зачётный балл в карьере.

В домашней гонке Сарджент завоевал первые очки в карьере Фото: Chris Graythen/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 6,5

Как и Логан, Халк не лучшим образом сработал в квалификации и в пятницу запорол себе финальную попытку. Однако в воскресенье, когда немцу изменили настройки, он с пит-лейна прорвался на 13-е место (11-е после двух дисквалификаций) и в теории даже мог бы побороться за очки — если бы не ошибался в пятницу.

Серхио Перес — 6

Если бы не было Ферстаппена, по выступлению Переса можно было бы решить, что «Ред Булл» скатился в середняки. В квалификациях Чеко не поднимался выше седьмой позиции, а в гонках был слишком далёк, чтобы побороться за подиум. На последних кругах Чеко даже Сайнсу не смог навязать борьбу, хотя тот был на такой же тактике.

Даниэль Риккардо — 6

Риккардо успешно восстановился после травмы и, как и Леклер, попытался пройти дистанцию с одним пит-стопом. Возможно, Даниэлю даже удалось бы, но из-за повреждений тормозного воздуховода он стал терять темп и в концовке ещё раз остановился в боксах. В целом австралиец показывал неплохой темп, однако из-за ошибки в квалификации оказался позади Цуноды и всю гонку ехал позади напарника.

Оскар Пиастри — 6

В Остине австралиец смотрелся слабовато. В пятничной квалификации он проиграл Норрису более 0,6 секунды, затем провалился в спринте и выпал из зачётной восьмёрки, а воскресная гонка завершилась для Оскара контактом с Оконом. В том эпизоде особенной вины Пиастри нет: Эстебан должен был оставить место, поскольку передняя ось «Макларена» была уже впереди.

Уикенд в США оказался для Пиастри одним из самых неудачных Фото: Mark Thompson/Getty Images

Валттери Боттас — 6

На одном быстром круге «Альфа Ромео» в этот уикенд показывала неплохой темп, но на длинной дистанции шансов на очки у финна не было. Валттери уже на первом круге потерял две позиции, а в концовке пропустил Сарджента, которого смог «подрезать» на первом пит-стопе. И не будем забывать, что в квалификации Боттас был медленнее Чжоу.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

Поначалу уикенд складывался для Чжоу неплохо — победа над Валттери в квалификации стала первой после этапа в Зандворте, а на старте Гуаньюй вырвался на 11-ю позицию. Однако китайцу не удавалось поддерживать темп на «харде» — на последних кругах он проиграл Боттасу несколько секунд.

Кевин Магнуссен — 5,5

В квалификации Магнуссен сработал лучше напарника, но в гонке ничего выдающегося показать не смог: почти всю гонку Кевин занимал последнее место, а Риккардо в концовке смог опередить лишь после того, как Дэн поехал на дополнительный пит-стоп в надежде на сейфти-кар.

Эстебан Окон — 5

Проблемный уикенд, в котором Окон не набрал ни одного очка, хотя «Альпин» в этот раз входила в пятёрку самых быстрых машин. В спринте Эстебан квалифицировался лишь 13-м и не смог прорваться выше 11-й позиции, а на старте воскресной гонки жёстко выдавливал с трассы Пиастри, хотя тот просунул вперёд носовой обтекатель. Столкновение в конце концов похоронило гонку обоим участникам инцидента.