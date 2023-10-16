Что будет, если Переса правда уволят? 7 кандидатов на его место в «Ред Булл»

Несмотря на то что в «Ред Булл» подтвердили контракт с Серхио Пересом на следующий сезон, слухи о его скорой замене лишь усиливаются. Так, советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко на прошлой неделе заявил, что Чеко «нужна смена команды». Позже появились сообщения об ультиматуме: если мексиканец не удержится на второй позиции чемпионата, его заменят.

Считается, что на место мексиканца должен прийти Даниэль Риккардо, который сломал в Зандворте руку. Ещё неизвестно, в какой австралиец будет форме, а потому мы можем порассуждать, кто ещё мог бы оказаться в «Ред Булл» в качестве напарника Ферстаппена. И начнём с наиболее фантастических вариантов.

Льюис Хэмилтон

У Хэмилтона уже есть контракт с «Мерседесом» до 2025 года, но если нужно, любое соглашение в Формуле-1 легко превращается в ненужную бумажку. Именно так было, например, с контрактом Переса с «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин» на сезон-2021 — Лоуренс Стролл просто его разорвал. Так что если от «Ред Булл» поступит предложение, а Льюису очень-очень захочется его принять, соглашение с «Мерседесом» не будет непреодолимым препятствием. Спросите, зачем «Ред Булл» Хэмилтон при доминирующем Ферстаппене?

Ферстаппен и Хэмилтон на Гран-при Катара Фото: Clive Mason/Getty Images

Для австрийцев команда Формулы-1 — маркетинговый инструмент, а дуэт Макса с Льюисом и их очное противостояние на одинаковых машинах стали бы настоящей бомбой и наверняка заставили бы включить телевизор во время гонки даже тех, кто за «Большими призами» практически не следит. Для Хэмилтона такой переход стал бы шансом закрыть гештальт 2021 года и победить Ферстаппена «на его поле». Это было бы невероятно захватывающее сражение, жаль, что такое развитие событий крайне маловероятно.

Фернандо Алонсо

Не менее увлекательным и громким стало бы противостояние Ферстаппена с Фернандо Алонсо. У испанца тоже есть действующий контракт, но у него шансов вновь стать чемпионом куда меньше, чем у Хэмилтона. Во-первых, «Астон Мартин» в данный момент дальше «Мерседеса» от лидеров, и не факт, что в 2024-м ситуация радикально изменится. Во-вторых, Фернандо на три с половиной года старше Льюиса, и времени в Формуле-1 у него осталось меньше.

Алонсо и Ферстаппен на Гран-при Канады Фото: Clive Mason/Getty Images

«Ред Булл» уже несколько раз предлагал Алонсо контракт, но испанец неизменно отказывал австрийцам. Но тогда Фернандо был моложе, к тому же у него были перспективные альтернативы — никто ведь не знал, что из «Феррари» экс-чемпиона бесцеремонно выдавят ради Феттеля, а проект «Макларен-Хонда» провалится. Сегодня доминирующему уже второй год подряд «Ред Булл» альтернативы нет — не факт, что в ближайшие три года у Алонсо будет шанс на титул в какой-либо другой команде.

Джордж Расселл

Как и у Хэмилтона, у Расселла контракт с «Мерседесом» до конца 2025 года, но разве он сможет пересилить соблазн прямо сейчас получить лучшую машину в пелотоне? Заменив Боттаса, Джордж стал органичной частью немецкой команды, по чистой скорости он держится на уровне титулованного напарника и при наличии конкурентоспособной машины смог бы бороться за чемпионство. Но когда «Мерседес» такую построит?

Джордж Расселл и Макс Ферстаппен Фото: Clive Mason/Getty Images

Если Расселлу удаётся показывать такую же скорость, как Хэмилтону, то и на фоне Ферстаппена британец в теории провалиться не должен. Кроме того, в отличие от Льюиса и Фернандо, Джордж в каких-то внутрикомандных дрязгах замечен не был, и если у него всё же возникнет конфликт с Ферстаппеном, на репутации «Ред Булл» это не отразится. Тем не менее рассчитывать на приглашение из Милтон-Кинса британцу вряд ли стоит: он слишком быстр, чтобы доставить Максу проблемы, но недостаточно титулован, чтобы его приход стал маркетинговой бомбой.

Ландо Норрис

Гран-при США в предстоящие выходные станет сотым для Норриса и Расселла. Но если карьера Джорджа развивалась постепенно и в «Мерседес» он попал лишь в прошлом году, то Ландо уже пятый год подряд гоняется за «Маклареном». Причём если раньше — на фоне проблем Риккардо — Норрис считался главным активом Уокинга, то с приходом Оскара Пиастри уже неочевидно, кто станет лидером команды в ближайшем будущем.

Ландо Норрис и Макс Ферстаппен Фото: Clive Mason/Getty Images

В паддоке поговаривают, что Норрису пора задуматься о смене команды, чтобы не оказалось так, что Ландо все эти годы стоит на месте. Переход в «Ред Булл» стал бы отличным толчком для дальнейшего развития, но готов ли британец отказаться от прогрессирующего в последние месяцы «Макларена» ради призрачного шанса победить Ферстаппена? Готовы ли в Милтон-Кинсе выкупать у Уокинга гонщика, у которого контракт до конца 2025-го?

Оскар Пиастри

Австралийский дебютант — главная восходящая звезда 2023 года в Формуле-1. В отсутствие тестов новичкам трудно показать себя в первый год в «Больших призах», но для Пиастри это проблемой не стало. Освоившись за рулём новой для себя машины, Оскар уже время от времени опережает Норриса (в шести последних квалификациях счёт 4:2), а в следующем году наверняка будет смотреться ещё увереннее.

Ферстаппен и Пиастри на Гран-при Венгрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В паддоке никто не сомневается, что Пиастри ждёт большое будущее в Формуле-1. Набравшись немного опыта, Оскар способен уже через год-другой стать лидером команды, а в команде с Ферстаппеном австралиец уже сейчас составил бы, возможно, сильнейшую пару пилотов на стартовой решётке. В то же время в данный момент Макс новичку явно не по зубам, да и отказываться от контракта с «Маклареном» (до конца 2026 года) сейчас, похоже, не время.

Нико Хюлькенберг

Из всех перечисленных выше вариантов куда вероятнее контракт «Ред Булл» с Нико Хюлькенбергом. Немец входит в шестёрку самых опытных пилотов на стартовой решётке, за 13 лет своей карьеры Халк достойно смотрелся во всех командах, за которые выступал, а в последние годы доказал, что может запрыгнуть в любую машину и ехать на ней не хуже основных пилотов. Нико чрезвычайно талантлив и лишь по недоразумению до сих пор ни разу не был на подиуме. Он наверняка смотрелся бы в кокпите «Ред Булл» лучше, чем надломленный неудачами Перес.

Ферстаппен и Хюлькенберг на Гран-при Канады Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но стал бы Халк лучше Риккардо? Пара неудачных лет в «Макларене» не делает Даниэля плохим пилотом — в «Ред Булл» верят, что австралиец не растерял своей скорости и, судя по всему, готовы дать ему шанс это доказать. Тем не менее нельзя исключать, что после перелома Риккардо понадобится больше времени, чтобы вернуть форму, и тогда у Нико появится реальная возможность пробиться в состав топ-команды. Так же, как это в последний момент удалось Пересу в концовке 2020 года.

Или всё-таки Риккардо?

Впрочем, сколь бы захватывающей ни была перспектива увидеть Ферстаппена в одной команде с Хэмилтоном или Алонсо, как бы ни был хорош в «Хаасе» Хюлькенберг, главным претендентом на место Переса всё-таки остаётся Даниэль Риккардо. К австралийцу есть определённые вопросы (проблемы в «Макларене», последствия травмы), но в оставшихся до конца сезона гонках он почти наверняка сможет на них ответить. Кроме того, замена Чеко на Даниэля освободит место в «Альфа Таури» для Лиама Лоусона, который явно впечатлил руководство «Ред Булл».

Риккардо на Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

К тому же не стоит считать увольнение Переса решённым делом. До конца сезона ещё пять этапов, включая гонки в Остине и Мехико, где Чеко в общей сложности трижды поднимался на подиум. Кроме того, у Серхио контракт на 2024 год — и подписан он был уже после проблем, которые Чеко испытывал в квалификациях в середине сезона. В «Ред Булл» всё ещё рассчитывают на мексиканца — ему нужно лишь взять в себя в руки и перестать ошибаться. А за Ферстаппеном гнаться уже поздно.